Máximo Kirchner propone Fondo Federal de la Soja para las provincias

El diputado nacional Máximo Kirchner propuso en María Teresa, Santa Fe
, redistribuir las retenciones a la soja entre las provincias productoras. El mecanismo plantea que 30% de lo recaudado por ese concepto llegue a los gobernadores de las jurisdicciones donde se cultiva, mientras que el gobierno central retendría 27 puntos. Actualmente, toda la recaudación por retenciones queda en el Estado nacional y las provincias no reciben fondos de esa fuente.
Kirchner realizó el recorrido en el marco de una actividad política en Santa Fe. Lo acompañaron diputados nacionales como Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, además del senador provincial Armando Traferri. También participaron referentes territoriales del peronismo santafesino y autoridades del PJ Provincial.
La propuesta tiene un impacto presupuestario concreto. Para Buenos Aires, la provincia con mayor producción de soja, la medida representaría aproximadamente 120.000 millones de pesos anuales
. El cálculo se basa en la actual tasa de retención del 27% y los volúmenes históricos de exportación. Otras provincias como Córdoba y Santa Fe también tendrían incrementos significativos en su recaudación tributaria si la iniciativa se convirtiera en ley.
El argumento: federalismo versus dependencia de fondos centrales
Kirchner fundamentó la propuesta cuestionando la paradoja de los gobernadores que defienden el federalismo pero sin proyectos legislativos que lo concreten. ¿Puede ser que con tanto gobernador y diputado hablando de federalismo, en el Congreso no tengamos un proyecto para que parte de esas retenciones vuelvan a las provincias que producen soja?"
, sostuvo. El diputado argumentó que la falta de recursos provinciales se traduce en caminos deteriorados, rutas en mal estado e imposibilidad de pesar camiones que transportan minería, petróleo y granos.
También criticó que los gobernadores terminen "votando por migajas"
en el Congreso a cambio de promesas de fondos discrecionales
del gobierno central, cuando podrían tener una fuente de ingresos regular y predecible. Este mecanismo resolvería, según su lectura, la dependencia política que genera el presupuesto nacional.
Antecedente: el Fondo Federal de la Soja durante Cristina
La propuesta recupera un esquema que funcionó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). En ese período, la retención a la soja era del 33% y se distribuía así: 30% a las provincias productoras y 3% al gobierno central. Kirchner mencionó explícitamente este mecanismo en Santa Fe como punto de partida para "debatir" una nueva estructura de distribución de retenciones.
La diferencia con la propuesta actual es que Kirchner propone invertir esos números: 30% a provincias, 27% al gobierno central. Esto implica una menor retención total (57% versus 33%) pero una reconfiguración de quién se queda con cada porción.
Tensiones: el sector productivo vs. la búsqueda de acercamiento
Respaldo territorial en Santa Fe
El evento contó con una amplia convocatoria de intendentes y presidentes comunales. Participaron Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Martín Calori (Oliveros), Federico Martello (Andino), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez) y María Laura Mozzi (Mugueta).
También asistieron referentes como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos. Esta representación territorial buscó demostrar que la propuesta tiene adhesión en la base peronista santafesina.
¿Qué chances tiene en el Congreso?
Aunque Kirchner presentó la idea como una "propuesta para debatir", cualquier modificación en la estructura de retenciones requiere aprobación legislativa. Actualmente, el oficialismo controla los números en Diputados para bloquear iniciativas opositoras, pero no posee mayorías amplias para cambios tributarios de envergadura. Una ley de esta naturaleza necesitaría acuerdos con otros bloques, incluyendo sectores del peronismo disidentes.