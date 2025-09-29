Máximo Kirchner propone Fondo Federal de la Soja para las provincias

Actualmente, toda la recaudación por retenciones queda en el Estado nacional y las provincias no reciben fondos de esa fuente.

Para Buenos Aires, la provincia con mayor producción de soja, la medida representaría aproximadamente 120.000 millones de pesos anuales

¿Puede ser que con tanto gobernador y diputado hablando de federalismo, en el Congreso no tengamos un proyecto para que parte de esas retenciones vuelvan a las provincias que producen soja?"