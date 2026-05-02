Control de alquileres en París logra reducción de 5% en rentas

El Atelier Parisien d'Urbanisme, organización de planificación urbana para París y su región metropolitana, publicó la tercera evaluación del control de alquileres en la capital francesa. El estudio analizó el período comprendido entre julio de 2019 y junio de 2025 y confirma que el sistema de regulación de precios produjo "un efecto de moderación del aumento de los alquileres" de un -5 % en comparación con lo que habría ocurrido sin regulación.
¿Qué resultados específicos arroja el control de precios?
El ahorro se traduce en cifras concretas. El alquiler mensual promedio observado en París durante el período fue de 1.519 euros. Sin el control de alquileres, la cifra habría ascendido a 1.600 euros. Esto representa un ahorro individual
de 81 euros mensuales por inquilino, o aproximadamente 1.000 euros anuales.
Para el conjunto de inquilinos parisinos, estos números implican un impacto redistributivo significativo. La APUR subraya que el resultado se alcanzó durante un período de alta inflación global y presión al alza sobre los precios inmobiliarios, lo que hace el efecto de contención aún más relevante.
El debate sobre la oferta de viviendas
Uno de los argumentos más recurrentes contra los controles de alquileres es que desincentivarían nuevas construcciones o reducirían la oferta de viviendas disponibles. El estudio del APUR refuta esta preocupación: "el análisis confirma la ausencia de un efecto duradero y significativo sobre la oferta"
, según los datos de la organización.
Esto contradice las advertencias históricas de asociaciones de propietarios que advirtieron sobre una posible contracción del mercado inmobiliario residencial. La resiliencia de la oferta sugiere que el control de precios, al menos en el contexto parisino, no ha generado los efectos negativos que la teoría económica clásica predecía.
Antecedentes: cómo comenzó el control de alquileres
El régimen de control de alquileres en París entró en vigor el 1 de julio de 2019 bajo la administración municipal de Anne Hidalgo
. La medida estableció límites a los aumentos de rentas anuales, que no pueden superar un porcentaje definido por la evolución de índices de referencia. La política se inscribe en una estrategia más amplia de combate a la crisis de asequibilidad habitacional en ciudades europeas de alto costo.
El estudio de la APUR es el tercero que evalúa la medida desde su implementación. Las dos evaluaciones anteriores llegaron a conclusiones similares sobre la efectividad del sistema.
¿Cuál es el futuro del control de alquileres en París?
Un aspecto crítico del régimen actual es su temporalidad. La medida está definida como un "período de prueba" que vence el 1 de noviembre de 2026. Si bien el estudio del APUR proporciona evidencia de efectividad sobre el precio y la oferta, la aprobación parlamentaria francesa para extender o hacer permanente el control de alquileres más allá de 2026 aún no está garantizada.
La administración Hidalgo ha indicado intenciones de prorrogar la medida, pero enfrenta resistencia de sectores de propietarios e inversores inmobiliarios que argumentan que los controles de precios limitan su rentabilidad.
¿Cuánto ahorra realmente cada inquilino con el control de alquileres?
Según el estudio del APUR, el ahorro promedio es de 81 euros por mes, lo que equivale a 1.000 euros anuales por inquilino. Este cálculo se basa en la diferencia entre el alquiler observado (1.519 euros) y lo que habría sido sin regulación (1.600 euros).
¿El control de alquileres redujo la oferta de viviendas en París?
No. El estudio confirma la ausencia de un efecto duradero y significativo sobre la oferta de viviendas. Esto contradice las predicciones de algunos economistas y asociaciones de propietarios que advertían sobre una contracción del mercado inmobiliario.
¿Cuándo vence el período de prueba del control de alquileres?
El 1 de noviembre de 2026. Si no se aprueba una prórroga o extensión permanente antes de esa fecha, el régimen de control de precios en París finalizará. Por el momento, la continuidad de la medida depende de decisiones políticas futuras en Francia.