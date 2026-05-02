Control de alquileres en París logra reducción de 5% en rentas

el sistema de regulación de precios produjo "un efecto de moderación del aumento de los alquileres" de un -5 % en comparación con lo que habría ocurrido sin regulación.

"el análisis confirma la ausencia de un efecto duradero y significativo sobre la oferta"

El régimen de control de alquileres en París entró en vigor el 1 de julio de 2019 bajo la administración municipal de Anne Hidalgo