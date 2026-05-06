Los mercados celebran, pero la fragilidad sigue: cae el Riesgo País tras guiño externo y mejora de Fitch

El riesgo país cayó 5% y se ubicó en 528 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en moneda extranjera mostraron subas de hasta 2% en Wall Street. Los títulos bajo legislación neoyorquina encabezaron las alzas, con el GD35 a la cabeza, seguido por otros papeles que registraron incrementos de entre 0,7% y 1,9%. En el plano local, el Bonar 2035 avanzó 1,4%, el Global 2038 subió 1,3% y el Global 2035 trepó 1,2%.

En ese marco, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo: "El mercado internacional y local se mueve ante los anuncios recientes de Trump de la posibilidad de un acuerdo con Irán, llevando a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos". Además, señaló que la mejora de Fitch tuvo impacto, aunque el factor externo resultó determinante en la dinámica de la jornada.La bolsa porteña también acompañó la tendencia alcista: el S&P Merval subió 1,3%, con fuertes avances en acciones bancarias como Banco de Valores, Grupo Supervielle y Banco Macro. En paralelo, los ADRs argentinos en Nueva York mostraron subas de hasta 5,7%. Pese al entusiasmo financiero, los analistas advierten que la sostenibilidad de esta mejora dependerá de la capacidad del país para garantizar pagos, acumular reservas y recuperar el acceso al crédito internacional.