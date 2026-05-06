06.05.2026 / FINANZAS

Los mercados celebran, pero la fragilidad sigue: cae el Riesgo País tras guiño externo y mejora de Fitch

La baja del riesgo país y el repunte de los bonos en dólares reflejan un renovado optimismo financiero, apalancado más por factores internacionales que por cambios estructurales en la economía argentina. La mejora en la calificación de Fitch y la expectativa de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos e Irán impulsaron la jornada.



El riesgo país cayó 5% y se ubicó en 528 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en moneda extranjera mostraron subas de hasta 2% en Wall Street. Los títulos bajo legislación neoyorquina encabezaron las alzas, con el GD35 a la cabeza, seguido por otros papeles que registraron incrementos de entre 0,7% y 1,9%. En el plano local, el Bonar 2035 avanzó 1,4%, el Global 2038 subió 1,3% y el Global 2035 trepó 1,2%.

El movimiento se explicó en gran parte por la decisión de Fitch de elevar la calificación de la deuda argentina de “CCC+” a “B-”, un cambio que el mercado interpretó como una señal de menor riesgo relativo. Sin embargo, la magnitud de las subas también respondió al contexto internacional, marcado por la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que descomprimió tensiones y empujó a la baja el precio del petróleo.

En ese marco, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo: "El mercado internacional y local se mueve ante los anuncios recientes de Trump de la posibilidad de un acuerdo con Irán, llevando a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos". Además, señaló que la mejora de Fitch tuvo impacto, aunque el factor externo resultó determinante en la dinámica de la jornada.

La bolsa porteña también acompañó la tendencia alcista: el S&P Merval subió 1,3%, con fuertes avances en acciones bancarias como Banco de Valores, Grupo Supervielle y Banco Macro. En paralelo, los ADRs argentinos en Nueva York mostraron subas de hasta 5,7%. Pese al entusiasmo financiero, los analistas advierten que la sostenibilidad de esta mejora dependerá de la capacidad del país para garantizar pagos, acumular reservas y recuperar el acceso al crédito internacional.

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