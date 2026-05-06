Shopping Fest 2026: lanzan un fin de semana de descuentos ante la fuerte caída del consumo

Con el objetivo de revertir la fuerte caída de ventas ante la pérdida de poder adquisitivo, la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) impulsa la primera edición del, una propuesta que se desarrollará el 8, 9 y 10 de mayo en más de 65 shoppings distribuidos en todo el país.El evento se organizó como una acción coordinada a nivel nacional. Se trata de la primera edición en la Argentina con estas características y con participación simultánea de decenas de centros comerciales. Cada shopping y cada marca definirán sus propias promociones, por lo que la propuesta variará según el lugar.Uno de los ejes principales del Shopping Fest es la combinación de beneficios comerciales con entretenimiento. Su lema es “Hay cosas que se viven en persona”. Así, durante las tres jornadas, los visitantes podrán acceder a descuentos en múltiples rubros, incluyendo indumentaria, calzado, perfumería, gastronomía y servicios. También habrá cuotas sin interés con bancos y tarjetas, además de beneficios con billeteras digitales.En términos generales, las promociones oscilarán entre el 30% y el 40%, aunque los porcentajes dependerán de cada marca y cada centro comercial. Desde la organización indicaron que no existe un esquema uniforme, sino que cada espacio ofrece sus propias condiciones. Por ejemplo, Galerías Pacífico ya anticipó que habrá 30% off y seis cuotas sin interés, y que clientes que presenten un ticket de compra de $ 150.000 o más participarán del sorteo de un par de entradas para el estreno del musical Billy Elliot.Además de los descuentos, el evento incluye una serie de actividades orientadas a ampliar la experiencia dentro del shopping. Se organizarán shows en vivo, propuestas artísticas en espacios comunes, DJs y ambientaciones especiales. También se sumarán actividades gratuitas para niños y propuestas gastronómicas en los patios de comidas.La primera edición del evento reúne a centros comerciales de distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran:Abasto Shopping; Alcorta Shopping; Alto Avellaneda; Alto Comahue; Alto NOA; Alto Palermo; Alto Rosario; Annuar Shopping; Bahía Blanca Plaza Shopping; Boulevard Shopping; Caballito Shopping; Catán Shopping; Córdoba Shopping; Del Parque Outlet; Devoto Shopping; Distrito Arcos Premium Outlet; Dot Baires Shopping; El Solar; Espacio San Juan Shopping; Factory Parque Brown; Factory Quilmes; Factory San Martín; Galerías Pacífico; La Barraca Mall; Maschwitz Mall; Mendoza Shopping; Nine Shopping; Nordelta Centro Comercial; Nuevo Quilmes Plaza; Nuevocentro; Operafun; Palmares Mall; Palmas del Pilar; Paseo Champagnat; Paseo de la Patagonia; Paseo del Fuego; Paseo del Jockey; Paseo Lugones; Paseo Pilar; Paseo Rivera; Paseo Salta; Paseo San Juan; Paso del Bosque; Paso del Paraná; Patio Bullrich; Patio Olmos; Plaza Liniers Shopping; Plaza Oeste; Portal Escobar; Portal Lomas; Portal Los Andes; Portal Palermo; Portal Patagonia; Portal Río Cuarto; Portal Rosario; Portal Salta; Portal Santiago; Portal Trelew; Portal Tucumán; Puerto Plaza Mall & Towers; Recoleta Urban Mall; Remeros Plaza; Ribera Shopping; San Justo Shopping; Shopping del Siglo; Soleil Premium Outlet; Terrazas de Mayo; TOM; Toscas Shopping; Unicenter.