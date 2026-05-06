Milei se reunió con empresarios en EEUU: promesas de inversión en una cumbre de elites

La reunión se desarrolló durante la primera jornada del foro organizado por el Instituto Milken, uno de los espacios más influyentes del mundo financiero. Aunque el Gobierno no difundió la lista completa de asistentes, trascendió que el mandatario presentó las reformas económicas impulsadas por su gestión y buscó seducir a empresarios con oportunidades en sectores estratégicos.

Según informó Caputo, ejecutivos de la compañía anticiparon la presentación de un nuevo proyecto bajo el régimen RIGI por más de 10 mil millones de dólares. La promesa, sin embargo, se conoció en un contexto donde aún persisten dudas sobre la estabilidad macroeconómica y las condiciones reales para la llegada de capitales a gran escala.La agenda oficial del Presidente cerró con una disertación ante líderes globales de distintos sectores, antes de emprender el regreso a la Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a captar inversiones externas, el impacto concreto de estos anuncios todavía aparece como una incógnita frente a la situación económica que atraviesa el país.