06.05.2026 / ECONOMIA

Milei se reunió con empresarios en EEUU: promesas de inversión en una cumbre de elites

El presidente Javier Milei encabezó un encuentro con grandes inversores internacionales en Estados Unidos, en el marco de la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken. La actividad formó parte de su gira por Los Ángeles, donde intentó posicionar a la Argentina como destino de capitales en medio de la fragilidad económica local.




La reunión se desarrolló durante la primera jornada del foro organizado por el Instituto Milken, uno de los espacios más influyentes del mundo financiero. Aunque el Gobierno no difundió la lista completa de asistentes, trascendió que el mandatario presentó las reformas económicas impulsadas por su gestión y buscó seducir a empresarios con oportunidades en sectores estratégicos.

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. Tras el encuentro principal, parte de la comitiva mantuvo una reunión con directivos de Chevron, una de las principales petroleras a nivel global, donde se discutieron posibles inversiones energéticas en el país.

Según informó Caputo, ejecutivos de la compañía anticiparon la presentación de un nuevo proyecto bajo el régimen RIGI por más de 10 mil millones de dólares. La promesa, sin embargo, se conoció en un contexto donde aún persisten dudas sobre la estabilidad macroeconómica y las condiciones reales para la llegada de capitales a gran escala.

La agenda oficial del Presidente cerró con una disertación ante líderes globales de distintos sectores, antes de emprender el regreso a la Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a captar inversiones externas, el impacto concreto de estos anuncios todavía aparece como una incógnita frente a la situación económica que atraviesa el país.

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