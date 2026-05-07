Caputo responsabilizó a la gente por la alta morosidad: "Pensaban que la inflación iba a licuar las deudas y no pasó"

El ministro de Economía,, buscó desligar al programa económico del aumento de la morosidad bancaria y apuntó contra quienes tomaron deuda al sostener que “los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas, y eso no pasó”.Las declaraciones se dieron durante una entrevista en la TV Pública, en un contexto marcado por el crecimiento de los créditos impagos. En esa línea, un informe reciente reveló que, un fenómeno que tiene relación directa con la fuerte caída del poder adquisitivo y un mayor uso de financiamiento para gastos corrientes.Durante la entrevista,y sostuvo que las entidades dejaron de concentrarse en financiar al Estado para orientar el crédito hacia el sector privado. Según afirmó, “eso generó cierta mora adicional” entre personas y empresas que accedieron a préstamos.La postura del ministro contrastó con la expresada días atrás por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien había responsabilizado parcialmente a las entidades financieras por el deterioro de la cadena de pagos. “Hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”, había señalado durante el Congreso Económico Argentino, ExpoEFI 2026.Caputo, en cambio, insistió en respaldar a los bancos y volvió a centrar la explicación en el comportamiento de los deudores. “La gente se sobreendeudó”, afirmó, antes de remarcar que “con el exceso de cash, los bancos comenzaron a comprar títulos públicos nuevamente y la tasa de interés bajó fuertemente, con niveles cercanos al 50% a valores cercanos al 25”.Sobre el cierre, el titular del Palacio de Hacienda destacó el crecimiento de los depósitos y préstamos en moneda extranjera. “Estamos en 38 mil millones de dólares, muy por encima del momento más alto, que fue en la época de Mauricio Macri. Los préstamos también están en récord, con 21.500 millones de dólares”, concluyó.