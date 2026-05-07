Milei anunció un Súper RIGI, un proyecto para incentivar "sectores que nunca han existido en Argentina"

ANUNCIO EN PUERTA

Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

En un eufórico mensaje, el presidenteanunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto al que llamó “Súper RIGI”, el cual buscará impulsar sectores que, según destacó en redes sociales, “nunca han existido en Argentina”.” La iniciativa, anticipada por el mandatario durante su regreso desde Estados Unidos, tendría “mayores ventajas” que el régimen vigente de incentivos para grandes inversiones (RIGI) y apuntará a atraer capitales privados para nuevas actividades económicas.“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Súper RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, celebró en su cuenta de X este mediodía.El mandatario realizó el anuncio mientras regresaba desde Estados Unidos, desde donde detalló que será posible "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.Hasta el momento, el Ejecutivo no difundió detalles técnicos de la iniciativa ni especificó cuáles serán las actividades alcanzadas por el nuevo régimen. Tampoco se conocieron precisiones sobre los montos mínimos de inversión, la duración de los beneficios o los cambios concretos respecto del esquema vigente.El RIGI original fue aprobado dentro de la Ley Bases y está destinado a grandes proyectos vinculados a sectores como minería, energía, petróleo, gas, tecnología, infraestructura y turismo. Entre otros puntos, contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 200 millones de dólares.Según datos oficiales difundidos por Cancillería, hasta abril el Gobierno había aprobado diez proyectos bajo este régimen por un monto total comprometido de US$ 25.479 millones. La minería aparece como el sector que concentra la mayor cantidad de anuncios de inversión desde la puesta en marcha del esquema.PLANES LEGISLATIVOSEl Súper RIGI se añade a la lista de proyectos clave que el oficialismo espera llevar a debate este año y así sumar músculo legislativo. Entre ellos se destacan, la eliminación de las PASO, la denominada “Ley Hojarasca”, orientada a derogar normativas consideradas obsoletas; y una iniciativa vinculada a la propiedad privada que, según estiman en La Libertad Avanza, tendría mayores posibilidades de consenso.En paralelo, el Gobierno buscará retomar negociaciones con bloques aliados y gobernadores para destrabar una agenda legislativa que quedó atravesada por las últimas tensiones políticas.