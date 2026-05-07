Pichetto se acerca otra vez a Cristina y presentó con el kirchnerismo una ley para frenar el derrumbe pyme

El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó junto a diputados de Unión por la Patria un proyecto de “Ley de Salvataje Nacional” destinado a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la recesión, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas. La iniciativa fue acompañada por Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros.

El proyecto declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga. Entre las medidas previstas aparecen una reducción del 50% en las tarifas de servicios públicos, beneficios fiscales, facilidades para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para empresas proveedoras del Estado.En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y sostuvieron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”. También cuestionaron el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y señalaron que las políticas oficiales colocaron a miles de empresas “en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.El texto propone además un régimen especial de reestructuración preventiva de pasivos para PyMEs en crisis, con suspensión de ejecuciones y subastas mientras negocian acuerdos con acreedores. Según los datos citados en el proyecto, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 desaparecieron más de 24 mil unidades productivas y se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo registrados. “Las PyMEs sostienen el empleo y el entramado productivo del país. El Estado no puede abandonarlas frente a la lógica del derrumbe”, afirmó Pichetto tras la presentación.