07.05.2026 / PERONISMO

Pichetto se acerca otra vez a Cristina y presentó con el kirchnerismo una ley para frenar el derrumbe pyme

El diputado de Encuentro Federal profundizó su acercamiento al cristinismo con un proyecto conjunto para asistir a pequeñas y medianas empresas golpeadas por la crisis económica. La iniciativa propone rebajas tarifarias, alivio fiscal y medidas para evitar cierres y despidos.



El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó junto a diputados de Unión por la Patria un proyecto de “Ley de Salvataje Nacional” destinado a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas frente a la recesión, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas. La iniciativa fue acompañada por Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros.

El movimiento político del ex senador profundizó el acercamiento que viene construyendo con el kirchnerismo en los últimos meses, luego de años de distanciamiento. Según trascendió, Pichetto volvió a reunirse recientemente con Cristina Fernández de Kirchner en el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. El encuentro buscó recomponer vínculos y recuperar el diálogo político entre ambos sectores.

El proyecto declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga. Entre las medidas previstas aparecen una reducción del 50% en las tarifas de servicios públicos, beneficios fiscales, facilidades para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para empresas proveedoras del Estado.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y sostuvieron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”. También cuestionaron el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y señalaron que las políticas oficiales colocaron a miles de empresas “en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.

El texto propone además un régimen especial de reestructuración preventiva de pasivos para PyMEs en crisis, con suspensión de ejecuciones y subastas mientras negocian acuerdos con acreedores. Según los datos citados en el proyecto, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 desaparecieron más de 24 mil unidades productivas y se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo registrados. “Las PyMEs sostienen el empleo y el entramado productivo del país. El Estado no puede abandonarlas frente a la lógica del derrumbe”, afirmó Pichetto tras la presentación.

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