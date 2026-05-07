Kicillof inauguró obras de seguridad, educación y vivienda en Almirante Brown

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una jornada de inauguraciones en Almirante Brown que combinó anuncios en materia de seguridad, educación y vivienda, en un contexto marcado por las críticas al Gobierno nacional por la paralización de obras públicas.Junto a funcionarios provinciales y municipales, puso en funcionamiento dos nuevas bases policiales y la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41, una obra que había quedado frenada y que pudo finalizarse con fondos provinciales y municipales.Durante el acto, Kicillof volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei y aseguró que “en épocas donde la Argentina está repleta de obras paralizadas y de sueños frustrados por decisión del Gobierno nacional, estos actos de presencia del Estado tienen un significado aún mayor”. En esa línea, sostuvo que la Provincia continúa ejecutando proyectos “a pesar de la asfixia financiera” y denunció el recorte de recursos destinados a áreas sensibles como seguridad y educación.El mandatario bonaerense remarcó además que “no debemos normalizar la existencia de un Gobierno nacional totalmente ausente” y advirtió que la falta de financiamiento “no es un ataque contra el Gobernador, sino contra 17 millones de bonaerenses”.En materia de seguridad, se inauguraron dos nuevas bases destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La UTOI contará con 150 efectivos para intervenir en situaciones que afecten la convivencia en la vía pública, mientras que el GAD estará integrado por 49 agentes. Además, las autoridades entregaron nuevos patrulleros y pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el municipio a través del programa de Leasing del Banco Provincia.El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, destacó que las nuevas dependencias policiales representan “un paso más para que nuestros vecinos y vecinas vivan en un Almirante Brown más seguro”.Por su parte, el diputado bonaerense Mariano Cascallares sostuvo que el acompañamiento provincial resulta “fundamental” para sostener programas y obras vinculadas a la seguridad y la educación en un escenario de “falta de respuestas a nivel nacional”.Otro de los ejes de la jornada fue la inauguración de la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41, una obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional. El proyecto incluyó la construcción de 14 nuevas aulas, dos laboratorios, salas de profesores, un auditorio, biblioteca y oficinas administrativas. Con esta obra, la Provincia alcanzó las 1.400 nuevas aulas construidas desde el inicio de la gestión de Kicillof.La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, señaló que en el instituto “se forman los docentes que las escuelas secundarias bonaerenses requieren” y afirmó que la ampliación permitirá fortalecer el sistema educativo provincial.En tanto, Kicillof aprovechó la fecha para reivindicar la figura de Eva Perón y ratificó su compromiso con la educación pública. “Realizamos ya 8.500 obras de infraestructura escolar y hoy alcanzamos las 1.400 nuevas aulas para mejorar la calidad del aprendizaje”, expresó.La agenda oficial concluyó con la presentación de un convenio entre la Provincia y el municipio para finalizar 57 viviendas en el Barrio Lindo, otra obra que había quedado paralizada por decisión del Gobierno nacional. La iniciativa fue presentada junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y forma parte de la estrategia provincial para reactivar proyectos habitacionales detenidos.