07.05.2026 / CENSURA EN EL SENADO

Villarruel suspendió la muestra fotográfica de Pablo Grillo y la familia la llevará a la calle: el rol de Patricia Bullrich


La muestra fotográfica del reportero gráfico Pablo Grillo, prevista para este viernes en el Salón Azul del Senado, fue suspendida a último momento por decisión de las autoridades de la Cámara alta. La familia del fotógrafo denunció un acto de censura política y responsabilizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impedir la actividad.




La exposición había sido organizada por senadores de Unión por la Patria en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional e incluía además la entrega de un diploma de honor a Grillo, quien resultó gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025 tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme. Las imágenes seleccionadas para la muestra retrataban escenas atravesadas por la militancia, la memoria y el trabajo documental del fotógrafo.

“Los invito a un territorio hostil”, había escrito el propio Grillo en la convocatoria difundida días atrás a través de sus redes sociales, donde también apeló al humor: “Si tienen ganas, vénganse, y si no váyanse a freír churros”. Finalmente, el “territorio hostil” al que hacía referencia terminó cancelando la exposición horas antes de su inauguración.

Tras la suspensión, la familia convocó a realizar igualmente la muestra este viernes a las 16.30 frente al Congreso, sobre Hipólito Yrigoyen 1849. “A un año del atentado contra su vida, nos conmueve verlo de pie, con la fuerza y el coraje de seguir adelante para contar la verdad con su cámara”, expresó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los impulsores de la actividad.

La decisión del Senado se conoció en medio de nuevas tensiones por la política oficial hacia la prensa y las organizaciones sociales. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano pidió esta semana la elevación a juicio de la causa que investiga al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de dispararle a Grillo durante la represión ejecutada bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad. Desde distintos sectores denunciaron que la cancelación de la muestra representa un nuevo avance del gobierno nacional contra la libertad de expresión y la memoria sobre la violencia institucional.

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