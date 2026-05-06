Diputados opositores impulsan una sesión especial para avanzar con la interpelación a Manuel Adorni

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES



Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY  Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

En el marco de las últimas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial de Manuel Adorni, un amplio sector de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el propósito de activar en comisión los proyectos para interpelar al jefe de Gabinete en el recinto.La sesión especial es motorizada por diputados de Provincias Unidas -encabezados por Esteban Paulón (Socialismo)-, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y de los bloques de izquierda. La bancada de Unión por la Patria no suscribió el pedido, pero se descuenta que participará de la sesión por cuanto Germán Martínez, jefe del bloque, es autor de una de las cuatro iniciativas incluidas en el temario para interpelar al funcionario nacional.Aunque ese jueves consiga el quorum en el recinto, la oposición no podría votar in situ la interpelación de Adorni porque los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, necesitarían dos tercios de los votos para ser aprobados. Una mayoría inalcanzable para la oposición, pues el oficialismo y sus aliados tienen el tercio para bloquear cualquiera de sus ofensivas en el recinto.Ante esta circunstancia, los opositores no tienen otra alternativa que conseguir primero los dictámenes de comisión para que luego sean eventualmente aprobados en el recinto con mayoría simple, un número más accesible para ellos.Con ese objetivo en la mira convocaron a la sesión del jueves 14: para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento -ambas comandadas por el oficialismo- a que pongan en tratamiento los cuatro proyectos y emitan dictamen en un tiempo perentorio.Si bien la oposición admite que no será fácil alcanzar las 129 voluntades que requiere el quorum para arrancar la sesión, cree que la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, llegó estos últimos días a un nivel insostenible con la revelación de los gastos exorbitantes en refacciones domésticas, viajes y operaciones inmobiliarias.