07.05.2026 / Política

Dolor en el corazón: el contratista de Adorni que votó a Milei demostró que no es militante K

Mariano Tabar, quien reformó la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, abrió una cuenta personal en la red social X, en donde le contestó directamente al Presidente.