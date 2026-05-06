07.05.2026 / Política

Dolor en el corazón: el contratista de Adorni que votó a Milei demostró que no es militante K

Mariano Tabar, quien reformó la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, abrió una cuenta personal en la red social X, en donde le contestó directamente al Presidente.




El contratista Mariano Tabar, quien reformó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, abrió una cuenta personal en la red social X, en donde le contestó directamente al presidente Javier Milei. 

"Me causa tristeza, angustia y dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación Javier Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. Viva la Patria", expresó Tabar.



El hombre, que fue citado el pasado lunes 4 para declarar por las refacciones que había realizado en las propiedades de Adorni, creó esta cuenta especialmente para dejar en claro que no sólo no es kirchnerista, sino que, además, votó por Milei en las últimas elecciones presidenciales.

Luego de su última declaración ante la Justicia, se desprendió que el jefe de Gabinete también remodeló su departamento de Caballito, donde actualmente vive con su familia, y aseguró que el funcionario gastó 14 millones de pesos en muebles nuevos.


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