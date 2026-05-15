El dólar volvió a subir y crecen las alertas por posibles presiones cambiarias en el segundo semestre

En el segmento mayorista, la cotización subió $3 y cerró en $1.397 para la venta, todavía lejos del techo de la banda cambiaria fijada actualmente en $1.736,61. El volumen operado superó los u$s553 millones, mientras el mercado mantuvo expectativas de nuevas correcciones hacia fin de año. Según las proyecciones de futuros, el tipo de cambio oficial podría ubicarse cerca de los $1.626 hacia diciembre.

El esquema cambiario actual se sostiene principalmente por la fuerte liquidación del sector agroexportador, las emisiones corporativas y el incentivo financiero del carry trade. Sin embargo, distintos informes privados comenzaron a señalar que el panorama podría modificarse con una menor entrada de dólares del campo y una mayor demanda de cobertura cambiaria en un contexto de inflación todavía elevada.El escenario internacional también suma tensión. El conflicto en Medio Oriente y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz volvieron a generar incertidumbre en los mercados financieros globales y empujaron al alza el precio internacional del petróleo. En ese marco, economistas locales remarcan que la evolución del dólar oficial se transformó en uno de los principales desafíos del actual programa económico, especialmente frente a una inflación que sigue corriendo por encima del ritmo de depreciación cambiaria.