18.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar volvió a subir y crecen las alertas por posibles presiones cambiarias en el segundo semestre



El dólar oficial mayorista avanzó este lunes por segunda jornada consecutiva y quedó cerca de los máximos registrados en mayo. Aunque el Gobierno sostiene cierta estabilidad cambiaria gracias al ingreso de divisas del agro y las operaciones financieras, analistas del mercado empiezan a advertir sobre un escenario más complejo para la segunda mitad del año.




En el segmento mayorista, la cotización subió $3 y cerró en $1.397 para la venta, todavía lejos del techo de la banda cambiaria fijada actualmente en $1.736,61. El volumen operado superó los u$s553 millones, mientras el mercado mantuvo expectativas de nuevas correcciones hacia fin de año. Según las proyecciones de futuros, el tipo de cambio oficial podría ubicarse cerca de los $1.626 hacia diciembre.

El esquema cambiario actual se sostiene principalmente por la fuerte liquidación del sector agroexportador, las emisiones corporativas y el incentivo financiero del carry trade. Sin embargo, distintos informes privados comenzaron a señalar que el panorama podría modificarse con una menor entrada de dólares del campo y una mayor demanda de cobertura cambiaria en un contexto de inflación todavía elevada.

En paralelo, el dólar minorista se sostuvo en $1.420 en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta alcanzó los $1.846. Por su parte, el dólar MEP operó en torno a los $1.416 y el contado con liquidación llegó a $1.488. En el mercado informal, el dólar blue volvió a posicionarse cerca de los $1.415 para la venta.

El escenario internacional también suma tensión. El conflicto en Medio Oriente y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz volvieron a generar incertidumbre en los mercados financieros globales y empujaron al alza el precio internacional del petróleo. En ese marco, economistas locales remarcan que la evolución del dólar oficial se transformó en uno de los principales desafíos del actual programa económico, especialmente frente a una inflación que sigue corriendo por encima del ritmo de depreciación cambiaria.

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