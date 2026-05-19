En la era Milei, el salario real marcó su nivel más bajo desde 2012 y consolidó la caída iniciada con Macri

luego de acumular una caída sostenida en los últimos años.con ingresos que continúan perdiendo poder de compra frente a la inflación incluso en un contexto de desaceleración de precios.Así surge de un relevamiento de Estudios Económicos del Banco Provincia elaborado sobre datos de RIPTE-INDEC y de la Secretaría de Trabajo, que mostró queSegún el informe, la caída acumulada en los últimos doce meses alcanza el 3,9%, mientras que el deterioro llega al 5,7% respecto del promedio de 2023 y al 8% frente a la media del período 2020-2023.El gráfico difundido por la entidad financiera expone además un deterioro sostenido del poder adquisitivo en los últimos años. Entre 2012 y 2015, durante el segundo mandato deA partir de 2018 comenzó una fuerte caída que coincidió con la crisis económica del gobierno dey redujo el promedio salarial del período 2016-2019 a 2.217 puntos.Durante la gestión de Alberto Fernández, los salarios privados registrados se mantuvieron en niveles inferiores a los de la etapa previa, aunque relativamente estables en comparación con el derrumbe iniciado en 2018. El promedio entre 2020 y 2023 fue de 1.951 puntos, todavía lejos de los valores registrados una década atrás, pero por encima del promedio observado desde 2024.. El promedio salarial del período 2024-2026 descendió a 1.832 puntos y marzo de este año cerró en apenas 1.796, uno de los registros más bajos desde que comenzó la medición. El desplome más brusco ocurrió tras la devaluación de diciembre de 2023 y, aunque luego hubo una recuperación parcial, los salarios nunca volvieron a alcanzar los niveles previos.Los datos difundidos esta semana por el INDEC reforzaron además la disparidad entre los distintos segmentos del empleo formal. Mientras el sector público mostró en marzo una suba salarial de 5%, los trabajadores privados registrados tuvieron un incremento de apenas 2,1%, por debajo de la inflación mensual de 3,4%.El deterioro salarial ocurre además en un contexto de fuerte presión sobre los gastos cotidianos. Durante marzo, alimentos y bebidas aumentaron 3,4%, transporte subió 4,1% y educación trepó 12,1%, mientras que una familia necesitó más de $1,4 millones para no caer bajo la línea de pobreza. El escenario, sin dudas refuerza el agotamiento de un programa económico que asfixia y ajusta a quienes menos tienen.