El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y quedó al borde de los $1.400

El tipo de cambio mayorista volvió a avanzar este martes y cerró en $1.398 para la venta, en una jornada marcada por la fuerte liquidación del agro y la atención del mercado sobre la capacidad del Gobierno para sostener la acumulación de reservas. Mientras el Banco Central busca transmitir estabilidad cambiaria, persisten las dudas sobre el futuro del esquema de bandas y la continuidad del cepo para las empresas.
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