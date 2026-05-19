19.05.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial subió por tercera jornada consecutiva y quedó al borde de los $1.400



El tipo de cambio mayorista volvió a avanzar este martes y cerró en $1.398 para la venta, en una jornada marcada por la fuerte liquidación del agro y la atención del mercado sobre la capacidad del Gobierno para sostener la acumulación de reservas. Mientras el Banco Central busca transmitir estabilidad cambiaria, persisten las dudas sobre el futuro del esquema de bandas y la continuidad del cepo para las empresas.




En el segmento mayorista, el dólar oficial escaló $1 y quedó apenas por debajo de los $1.400. A pesar de la suba, la cotización todavía se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria fijado por el Gobierno, que este martes se ubicó en $1.738,49. La brecha respecto de ese límite fue de 24,4%.

La rueda volvió a mostrar un fuerte ingreso de divisas del sector agroexportador en plena cosecha gruesa. En el mercado de contado se operaron más de u$s571 millones, un volumen que permitió sostener la oferta de dólares y acompañar la estrategia oficial de reforzar reservas sin sobresaltos bruscos en el tipo de cambio.

En paralelo, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, descartó que el levantamiento del cepo para empresas sea una prioridad inmediata para la entidad monetaria. El funcionario ratificó que el foco sigue puesto en acumular reservas y garantizar el funcionamiento del comercio exterior.

La evolución del dólar continúa bajo la lupa del mercado financiero y del sector productivo, en un contexto donde la desaceleración económica, la caída del consumo y la presión sobre las reservas siguen condicionando el margen de maniobra del Gobierno de Javier Milei.

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