Los ADRs argentinos caen hasta 4,5% en Wall Street y el Riesgo País se mantiene cerca de los 550 puntos

Los ADRs de empresas argentinas retrocedieron hasta 4,5% en Wall Street, encabezados por los bancos y particularmente por Grupo Supervielle. La jornada negativa también impactó sobre los bonos soberanos en dólares, que registraron bajas de hasta 0,9%, mientras el riesgo país se mantuvo cerca de los 550 puntos básicos, en torno a las 543 unidades medidas por J.P. Morgan.

En el plano local, el Gobierno celebró el superávit fiscal de abril, con un resultado primario de $0,63 billones y un saldo financiero positivo de $0,27 billones. Sin embargo, los números mostraron señales de desgaste: los ingresos totales cayeron 2,1% interanual en términos reales, mientras el gasto primario aumentó 1,6%. El freno al consumo, la caída de los salarios y la desaceleración económica golpean la recaudación y limitan el crecimiento del crédito privado.Durante la presentación del último IPOM del Banco Central de la República Argentina, su presidente Santiago Bausili reconoció que la remonetización de la economía avanza más lento de lo previsto. Además, confirmó que en la negociación con el Fondo Monetario Internacional podrían incorporarse nuevas metas para 2026, entre ellas compras de divisas por u$s10.000 millones y acumulación de reservas por otros u$s8.000 millones, en un contexto donde el mercado todavía espera señales concretas de recuperación económica.