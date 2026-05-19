Kicillof y Kreplak se reunieron con intendentes para repudiar el ajuste del Gobierno nacional en materia de salud

El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, una reunión con más de 60 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires para analizar la situación sanitaria y cuestionar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. El encuentro se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y contó además con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.

Durante la jornada se presentó un informe con estadísticas e indicadores sobre el impacto que tienen las medidas nacionales en el sistema de salud bonaerense. Entre los principales puntos abordados estuvieron el desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades para acceder a medicamentos, la reducción en la provisión de vacunas e insumos y el aumento de la demanda en hospitales y centros de salud públicos.En ese marco, Kicillof aseguró que “las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales” y afirmó que la provincia atraviesa “una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”. Además, sostuvo que “el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”.El mandatario bonaerense remarcó también que, producto de la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de las prepagas, “más de 742 mil personas perdieron su cobertura de salud”, lo que provocó una mayor presión sobre el sistema público provincial y municipal.Por su parte, Kreplak señaló que desde la asunción de Javier Milei “el presupuesto nacional de Salud se redujo un 40%”, al tiempo que denunció la paralización en la entrega de medicamentos y la disminución en la distribución de vacunas. “Nosotros trabajamos para que cada bonaerense se sienta acompañado por un Estado presente y vamos a seguir ampliando el acceso a la salud en los 135 distritos”, afirmó el ministro.Durante el encuentro, los intendentes e intendentas firmaron un acta conjunta para expresar su preocupación por la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas que consideran esenciales para garantizar el acceso a la salud.Sobre el cierre, Kicillof aseguró que la Provincia continuará sosteniendo iniciativas como “Medicamentos Bonaerenses” para compensar la interrupción del envío de remedios por parte del Estado nacional. Además, confirmó la participación del Gobierno bonaerense en la marcha federal convocada para defender el derecho a la salud.Del acto participaron también integrantes del gabinete provincial, legisladores y representantes del sistema sanitario bonaerense.