Milei cruzó al macrismo y negó internas dentro de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei volvió este martes a defender el plan económico de su gobierno y rechazó las versiones sobre una interna dentro de La Libertad Avanza. Lo hizo durante una entrevista en un canal de streaming, donde además apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y reivindicó las políticas de desregulación impulsadas por su administración.

El mandatario sostuvo que el conflicto “está prefabricado” y buscó desactivar cualquier versión de enfrentamiento dentro del oficialismo. “Santiago es como un hermano para mí”, expresó, al tiempo que destacó el trabajo de Menem: “Está haciendo una tarea enorme”. En ese sentido, aclaró que dentro del Gobierno puede haber diferencias de pensamiento, pero descartó disputas políticas internas.Durante la entrevista, Milei también aprovechó para marcar diferencias con la gestión de Mauricio Macri. Según planteó, el expresidente “heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste”, y aseguró que “el ajuste se lo hizo el mercado”. En contraposición, defendió las medidas implementadas desde el inicio de su mandato: “Nosotros desde el primer día pusimos en caja el déficit fiscal”.El Presidente también cuestionó decisiones tomadas durante la administración de Cambiemos, entre ellas la modificación de la estructura del Banco Central y la aprobación de la ley de renta financiera. “El gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger”, afirmó.En otro tramo de la entrevista, Milei defendió la derogación de la Ley de Alquileres y aseguró que la desregulación permitió aumentar la oferta de propiedades y reducir el valor de los alquileres en términos reales. “Se duplicó la oferta y el precio del alquiler bajó 30% en términos reales”, sostuvo.Además, criticó la Ley de Góndolas, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández pero impulsada originalmente durante la gestión anterior. Según argumentó, ese tipo de regulaciones representan “una suerte de control de precios” que termina generando escasez y perjudicando a los sectores más vulnerables.De esta manera, Milei volvió a respaldar el rumbo económico de su gestión y buscó mostrar cohesión interna en el oficialismo en medio de las disputas políticas y digitales que atraviesa el espacio libertario.