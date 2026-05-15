Congreso: los aliados de Milei que facilitaron el quórum para bloquear la interpelación a Adorni

Una vez más, los aliados provinciales de Javier Milei usaron sus recursos legislativos para respaldar al oficialismo, esta vez, en el bloqueo de una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está bajo investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El blindaje se logró gracias a los 129 votos que dieron quórum para debatir restricciones en el acceso al régimen de Zona Fría, de la mano de diputados del NOA, NEA y la Patagonia, junto al PRO y la UCR.La maniobra parlamentaria del oficialismo consistió en convocar una sesión una hora antes de la impulsada por la oposición, que presionaba para avanzar sobre los escándalos que rodean a Adorni. Con el quórum justo, La Libertad Avanza consiguió dejar sin efecto la otra convocatoria y quedarse con el control de la agenda legislativa.Entre quienes facilitaron el número aparecieron legisladores alineados con gobernadores dialoguistas comoTambién bajaron al recinto representantes del PRO, el MID, sectores de la UCR y diputadas provinciales como Lourdes Arrieta y María Inés Zigarán.El Gobierno necesitaba asegurar el tratamiento del esquema reducido de subsidios para usuarios de gas y encontró respaldo en sus habituales socios legislativos.La tensión escaló cuando el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció una “mala fe parlamentaria” y acusó al oficialismo de montar “una trampa” reglamentaria para impedir la sesión opositora. “Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio”, planteó el diputado santafesino, aunque la moción fue desestimada por Martín Menem.Desde el peronismo también cuestionaron el rol del presidente de la Cámara baja. La diputada Paula Penacca le recordó a Menem que “no es juez” y que no tiene atribuciones para interpretar el reglamento de manera unilateral, mientras la discusión se extendía hasta superar el horario previsto para la sesión impulsada por la oposición.Finalmente, una moción alternativa presentada por Martínez para levantar la sesión fue rechazada por 131 votos contra 111, lo que permitió al oficialismo continuar con el tratamiento del temario previsto. Además de Zona Fría, la Cámara debatió la llamada ley Hojarasca, convenios internacionales y reconocimientos a veteranos de Malvinas.