Con slogan macrista, el campo amenaza a Alberto con protestas en rutas contra retenciones e impuestos

De Velazco (Carbap), Josifovich (Sociedad Rural de Pergamino) y Chemes (CRA). Crédito: Carbap

es que el campo le dio un ultimátum al presidente Alberto Fernández que también alcanza al gobernador boanerense Axel Kicillof, en que amenazan con medidas como salidas a las rutas, dejar de pagar impuestos y reducir la producción, entre otras,como formas de protesta contra las retenciones y la suba de los tributos

dejar de pagar impuestos, reducir la producción, militar ante la población urbana explicaciones de sus demandas, realizar protestas en las rutas pero sin cortarlas, y manifestarse en Buenos Aires, entre otras

frases de campaña a modo de convocatoria al alzamiento, dirigentes partidarios en el convite y hasta exigencias políticas vinculadas al macrismo que nada tienen que ver con la situación del campo

Atrás, los macristas Torello y Bugallo. Adelante, Llambías. Crédito: Santiago Filipuzzi

"Basta de ser mansos", concluyó sus palabras el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich. Es una paráfrasis del slogan que instaló nada más y nada menos que Hernán Lombardi cuando buscaba convencer de que Mauricio Macri podía llegar a dar vuelta la paliza de las PASO bajo una "revolución de los mansos"

Cuando parecía que el último diálogo, que incluyó una conferencia de prensa conjunta, había traído paz, parece ser que podría no ser así:Las entidades del agro pusieron como fecha límite en su advertencia al gobierno nacional el, momento para el que exigen tener una respuesta a los pedidos que presentó la mesa de enlace nacional al mandatario a fines de 2019.Esa decisión se tomó este sábado en una asamblea en Pergamino, de la que surgió un documento. Participaron casi 700 productores agropecuarios que propusieron un cese de comercialización de carne y granos, entre otras medidas de fuerza, contra el aumento de la presión impositiva nacional y bonaerense.Convocada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en la reunión ruralista hubo fuertes críticas al presidente Fernández y al gobernador bonaerense Kicillof, por la actualización de los derechos de exportación -hasta ahora no hubo suba real- y el aumento de impuestos a los grandes terratenientes en la provincia de Buenos Aires.Según consignó TN, antes de las 10 de la mañana, los productores llegaban al estacionamiento del predio de la Sociedad Rural de Pergamino, sobre la ruta nacional 8, a más de 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Viajaron allí desde la ciudad local, centro de la zona núcleo agraria bonaerense, y también desde otras otras localidades como Henderson, Salliqueló, Chacabuco, Salto, General Villegas, Junín, Chivilcoy, Chacabuco, entre otras, y también hubo productores de provincias como La Pampa y Santa Fe.Los oradores principales del evento fueron, titular de Carbap,, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, y, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)., dijo Guillermo Gianassi, productor bonaerense, afiliado a Federación Agraria. Hugo Micheti, productor de Pergamino, completó:Por su parte, De Velazco criticó: "Hay una presión impositiva asfixiante de Nación, provincia y los municipios; todos ellos van a tomar agua al mismo molino: el bolsillo nuestro".En la asamblea ruralista, dispusieron cuáles serían los modos de protesta patronal en caso de que al 31 de enero no encuentren las respuestas que exigen por parte del Gobierno:De la Mesa de Enlace estuvieron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni. También estuvo el expresidente de CRA Mario Llambías y uno de los líderes de la protesta por la 125, en 2008. "El campo tiene que estar unido", destacó. Fue ovacionado.Son varios los hechos que ocurrieron en el encuentro de los empresarios agroexportadores que vinculan a la reunión con Cambiemos:En primer lugar, entre los productores y sin hacer uso de la palabra, se mezclaron varios dirigentes y legisladores cambiemitas: estuvieron el diputado nacional(Juntos por el Cambio-Bs. As.); la diputada nacional(Santa Fe-JxC); el diputado bonaerense provincial ultra "lilito"(Juntos por el Cambio), y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere.Muchos hicieron uso de la palabra, pero hubo un discurso de un ruralista que encendió la alarma de macrismo en campaña.El tercer elemento macrista de la reunión fue cuando en la asamblea, que comenzó con la entonación del Himno Nacional,. "Falta justicia en el país, vivimos un paradigma perverso", dijo la productora Andrea Passerini, de Carlos Casares.