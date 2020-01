Con 224 votos a favor y apoyo de Cambiemos, Diputados dio media sanción al proyecto de la deuda

el Frente de Todos consiguió que la Cámara de Diputados de la media sanción este miércoles al proyecto del ley del gobierno nacional para reestructurar la deuda externa, prácticamente con el aval unánime de los legisladores en 224 votos a favor y sólo dos en contra

crear una mesa de trabajo para analizar y proponer acciones para “tender a la sostenibilidad de la deuda que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen con el sector público nacional”

Finalmente,Tal como lo habían anticipado durante el debate, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) Nicolás del Caño y Romina del Plá rechazaron la iniciativa que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para poder renegociar la deuda bajo legislación extranjera.Por su parte, solamente el socialista Enrique Estevez se abstuvo.De esta forma, el proyecto se girará ahora al Senado, donde se presume que se someterá a tratamiento el miércoles de la semana que viene. ​Antes, Juntos por el Cambio había dado a conocer la iniciativa de resolución que destrabó la disputa y abrió el paso para que el interbloque opositor de los aliados PRO-UCR-Coalición Cívica avalara el proyecto que faculta al Ejecutivo dea renegociar la deuda en dólares con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera.Según trascendió,a un proyecto central para el Gobierno, que a la vez busca también consenso con el FMI con Martín Guzmán a la cabeza de esa negociación.Los gobernadores de la UCR y el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta acordaron con la Casa Rosada un aval para renegociar sus deudas en dólares y la creación de una mesa de trabajo que evaluará sus vencimientos con el Tesoro y ANSES.La iniciativa, que fue incorporada al temario de la sesión de hoy en la Cámara baja con dos tercios de los presentes, proponeA cambio, se comprometieron a apoyar este miércoles la ley pedida por Guzmán para negociar una reprogramación de la deuda externa del país, que anoche se había dictaminado con las firmas de los bloques aliados pero sin nadie de JxC.Ayer, la negociación inició con una reunión entre Sergio Massa, Larreta y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Luego el encuentro se repitió por la noche y se sumaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. También participaron los jefes de bloque Mario Negri (Juntos por el Cambio) y Máximo Kirchner (Frente de Todos) y el presidente de la UCR Alfredo Cornejo.El objetivo final de lo que buscó Cambiemos a cambio de su voto a favor para la renegociación de la deuda nacional es elaborar un proyecto de reforma de la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con que la oposición impulsaSe mencionará en un artículo que las provincias podrán adherirse a las condiciones que se impuso Fernández para negociar. Pero no todas lo harán, porque algunas no tienen cláusulas de acción colectiva que obliguen a cerrar con el 75% de los bonistas y prefieren negociar uno a uno, siempre con el aval de la Rosada.Se discutirá en este foro los otros dos planteos que habían hecho llegar los gobernadores opositores: autorización para tomar créditos de Bancos y colocar letras o títulos; y ser incluidos cuando Guzmán salga a los mercados para beneficiarse con sus tasas, siempre menores las que pueda conseguir una Provincia.Con el apoyo opositor, la ley tendrá un trámite express en el Senado, con un dictamen de la comisión de Presupuesto el martes 4 y la sanción definitiva el miércoles 5, en plena gira de Fernández por Europa.En la sesión de este miércoles se aprobará además la suspensión del Consenso Fiscal firmado en 2017 entre las provincias y la Nación, pero la principal fuerza opositora no tendrá consenso: la Coalición Cívica vota en contra, los radicales en su mayoría a favor y el PRO recién lo definirá horas antes de la sesión.La mesa de trabajo estará integrada por la presidencia de la Cámara de Diputados y de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la Jefatura de Gabinete, y los ministerios de Interior y Economía. Aunque la iniciativa no pone plazos para la elaboración del proyecto consensuado.