Lavagna elogió a Alberto, pero aseguró que "no es momento" para crear la entidad en la que sonaba para dirigir

llegó una mala noticia: Roberto Lavagna no se sumará al Poder Ejecutivo del Frente de Todos, al menos en lo próximo. Así surge de las propias declaraciones del ex ministro de Economía y candidato presidencial, que elogió a Alberto Fernández pero aseguró que "no es momento" para crear la entidad en la que sonaba para dirigir

se mostró a favor de una decisión en la que avanza el Frente de Todos y que está en el centro de la polémica y los ataques por parte del macrismo pero también por izquierda: la suspensión de la fórmula jubilatoria de Macri, los aumentos con sumas fijas y la búsqueda de un "achatamiento de la pirámide jubilatoria"

Para quienes insistían en colocarlo en el Gobierno e incluso criticaban su supuesto cambio de postura,Es que Lavagna, en una entrevista concedida a Radio Con Vos, evaluó que no es momento para crear un consejo económico y social porque los sectores privilegiados que deberían "ceder" intereses no están dispuestos a hacerlo :El ex funcionario explicó que "un consejo económico y social hoy en Argentina tiene que dedicarse a cuestiones estratégicas de más de mediano y largo plazo y permitirle al Gobierno que ha sido electo que proponga las políticas para la coyuntura", a pesar de evaluar que eso no es posible actualmente.Lavagna se mostró elogioso en general de las políticas que viene desarrollando el actual gobierno y Fernández.. Según precisó, hay "un cambio de políticas" respecto del fracaso del macrismo., enumeró Lavagna, en una crítica para la gestión de Mauricio Macri. En el mismo sentido, sostuvo que ve "un enfoque muy diferenciado de lo que fueron los cuatro años anteriores".También, consignó respecto de lo ocurrido cuando fue ministro de Eduardo Duhaldl y de Néstor Kirchner, que hoy cumpliría 70 años.Celebró además que, según su óptica, Fernández tenga una postura más favorable a cerrar la grieta que los gobiernos anteriores. Pese a ello, consideró que hoy el Gobierno tiene enfrente a una oposición "menos contributiva y flexible" que la que había cuando gobernaba Cambiemos.A pesar de esta postura favorable a las políticas del Frente de Todos, Lavagna mostró una diferencia con la perspectiva de la actual gestión. "Yo tengo una disidencia: el Gobierno ha puesto el centro de atención en el tema deuda. Y es algo complicado que lleva tiempo. Eso de que no se pueda a hacer tal o cual cosa hasta que se resuelva la deuda tiene una parte de verdad pero no hay que exagerarlo", opinó.Respecto de la postura actual Fondo Monetario Internacional, opinó: "El FMI no es el mismo inflexible y durísimo de antes, pero tampoco va a jugar a favor de Argentina. Hoy el Fondo ya no representa al sector privado como antes y por eso puede decir, como dijo el otro día, que los privados tendrán que hacer una contribución sustancial para que el tema de la deuda sea encauzado. Pero no dice nada cuál es el aporte que va a hacer el propio Fondo".