Tres temas centrales: qué dijo Alberto sobre la reforma judicial, las retenciones y el aborto

el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso y habló de tres de los principales temas de los que se vienen hablando, y generando polémica política y mediática, en los últimos días: detalló de qué se trata el proyecto de reforma judicial que enviará al Parlamento, no anunció la suba de las retenciones a la soja pero aclaró que se le hizo una propuesta “generosa” al sector agropecuario y anunció que en los próximos 10 días enviará una iniciativa para despenalizar y legalizar el aborto

Ante la Asamblea Legislativa y autoridades de todo el país,En su primer discurso de apertura de sesiones, el mandatario detalló cómo será su reforma del Poder Judicial. “Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y el nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”.En ese sentido, Fernández anunció un “reordenamiento de la justicia Federal” para evitar “el cajoneo de expedientes y la activación de causas en función de los tiempos políticos”.Su propuesta buscará, según detalló, "impedir la construcción de falsas causas y acabar con la arbitrariedad en materia de detenciones” y tendrá como norte además "impedir para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.El jefe de Estado explicó varias de las partes que compondrán la iniciativa, entre las que se destaca que propiciará “la creación de un nuevo fuero Federal penal que unificará fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos Aires”.“Los delitos con la administración pública en los que incurren funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados”, puntualizó.El Presidente consignó que se trata de "terminar para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteo, la concentración de procesos y el oligopolio de los jueces federales", y sentenció: "Pero los problemas de la Argentina no se resuelven con menos Justicia sino con más y mejor Justicia".En ese sentido, detalló que pondrá además en marcha "el nuevo sistema acusatorio penal". "Vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la Justicia Federal penal en las zonas más críticas, donde el crimen organizado se desarolla a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario, Santa Fe", manifestó.Más allá de las reformas puntuales, el Presidente anunció que decidió que se conforme un consejo especial "para afianzar la administración de justicia en la República Argentina". Ese consejo, según detalló, estará integrado "por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y Judicial y será un cuerpo consultivo del poder ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo".También señaló la necesidad de "optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia". En ese marco, propuso "repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la magistratura, instaurar el juicio por Jurado cumpliendo el mandato constitucional, modernizar el Código Penal de la Nación y fortalecer el rol del Ministerio Público".Si bien no anunció la suba de las retenciones a la soja en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, como había trascendido luego de la reunión entre el Ministerio de Agricultura y la Mesa de Enlace, Fernández puso blanco sobre negro en que avanzará en ese sentido pero que dará mayor espacio al diálogo: dijo que se le hizo una propuesta “generosa” al sector agropecuario en la que aumentarían los derechos de exportación sólo en 1 de 25 cultivos y también dio cuenta de las iniciativas económicas con las que buscará promover el desarrollo.“La propuesta respeta a los pequeños productores”, dijo el Presidente. También aseguró que se apuntará a favorecer “a muchos cultivos y particularmente se buscará el desarrollo de las economías regionales”.“El campo debe ser un protagonista importante. Los hemos convocado para que colaboren en nuestro programa de Argentina contra el Hambre. Deben hacer el esfuerzo aquellos que producen y exportan porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy”, apuntó también el mandatario con el objetivo de diferenciar a los grandes productores de los pequeños.Fernández anunció también que “se enviará un proyecto de Ley para impulsar el sector de hidrocarburos en el país”. El Presidente planteó que se busca promover el desarrollo de esta actividad para poder generar miles de puestos de trabajo en los próximos años. “También nos concentraremos en desarrollar la minería sostenible”. La economía del conocimiento será otra de las que buscará promoverse. “El software, la tecnología y la robótica serán actividades claves”, agregó.Sobre el final de sus palabras y tal vez en lo que fue uno de los anuncios más esperados de la sesión de apertura 2020 del Congreso, Fernández señaló que en los próximos 10 días presentará un proyecto sobre la despenalización del aborto. "Es un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Es un tema que tiene profundas implicancias personales. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos, distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo y aquellas que deciden interrumpir su embarazo", dijo como introducción."Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollan accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones", consignó.En ese sentido, afirmó que "está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos", por lo que "la existencia de la amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma"."El aborto sucede, es un hecho. Un estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. En el Siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos", opinó.En ese punto, llegó el anuncio. "Por eso, dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permite a las mujeres acceder al sitio cuando toman la decisión de abortar"."Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado. Durante el embarazo, nacimiento, puerperio, primeros años de crianza el estado debe estar presente en estos momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección durante el embarazo de la mujer en nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un estado activo con fuerte presencia capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo en nuestro país", sostuvo.Y concluyó: "Junto a la ley que buscar legalizar el aborto enviaremos al Congreso nacional un proyecto de ley que instaure el plan de los mil días para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida".