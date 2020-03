Inflación: en febrero los precios se desaceleraron al 2%, el nivel más bajo en dos años

Alberto Fernández consiguió su primer logro importante en materia de inflación, una de las problemáticas más difíciles de combatir para la economía argentina: el INDEC informó una fuerte desacelaración de los precios en febrero, al señalar que subieron sólo un 2% y que, así, el aumento del costo de vida fue el más bajo en los últimos dos años

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 2% en febrero de 2020 respecto de enero y 50,3% interanual, las variaciones más bajas de los últimos doce meses https://t.co/s70k9WGG0t pic.twitter.com/5igW2gOxcy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2020

A tres meses del inicio de su gestión,Es que para encontrar una inflación mensual inferior a estos dos puntos, hay que remontarse a enero de 2018, cuando los precios subieron 1,8%, antes de que la administración deanunciara la vuelta al endeudamiento con el FMI y se produjera la primera de las violentas devaluaciones bajo gobierno de Cambiemos.De acuerdo al último informe de Índice de Precios al Consumidor, el segundo mes del año marcó un ascenso del 2%. Asimismo,Si bien febrero suele ser un mes -por estacionalidad- de baja inflación, argumento utilizado por la oposición para quitar mérito al descenso de los precios, no es eso lo que explica el hecho. Tanto en 2018 como en 2019, de hecho, la gestión Macri produjo índices muy superiores. La tranquilidad inflacionaria actual se explica, más bien, en medidas como el relanzamiento de Precios Cuidados, la estabilidad del dólar sostenida por el cepo y el congelamiento tanto de los combustibles como de las tarifas de servicios públicos, entre otros precios regulados.Por otra parte, el capítulo de Alimentos y Bebidas -el que más pesa en el índice que elabora el organismo estadístico y el que más preocupa al Gobierno, al contrario del macrismo, por impactar en los sectores de menores ingresos- sigue un poco encima del nivel general. La suba para este ítem fue de 2,7%, según los datos del Indec.Por eso, el jefe de Estado fue muy duro con los formadores de precios la semana pasada en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). "No es posible que los precios sigan subiendo; eso debe parar porque no tiene lógica y vamos a ser inflexibles", disparó. Y agregó: "En esto quiero serles franco: voy a ser implacable porque no estoy defendiendo un Gobierno, estoy defendiendo a la Argentina. Estoy defendiendo a los consumidores. Eso tiene que parar. Y tiene que parar fundamentalmente porque no tiene lógica que los precios sigan subiendo. Vamos a ser inflexibles con este tema".En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor acumuló un alza de 4,3%. El IPC núcleo, que mide la suba de precios sin los valores estacionales y los regulados, mostró una suba mensual de 2,4%.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de fines de febrero, que congrega el Banco Central (BCRA), proyectó que la inflación minorista en diciembre de 2020 se ubicará en 40% interanual, casi 15 puntos abajo de lo que dejó Macri. Se trató de la tercera revisión consecutiva a la baja de este pronóstico. En el informe previo proyectaban 41,7% interanual.