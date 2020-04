Clarín reveló que Marcos Peña rompió la cuarentena cuando ya tenía casi un mes de iniciada

un artículo de Clarín reveló que Marcos Peña habría violado el asilamiento social, preventivo y obligatorio para mantener una reunión partidaria, en el marco de lo que sería la ruptura de su "cuarentena política" después de haber estado todo el verano de vacaciones en Uruguay y Sudáfrica y permanecer en una casa de fin de semana en Pilar desde el inicio del confinamiento

"Marcos Peña rompe la cuarentena política", pero curiosamente luego revela que la cuarentena que sí rompió el ex mano derecha de Macri es dispuesta legalmente por el Gobierno para prevenir el contagio de coronavirus

Aunque parezca sorpresiva tanto la noticia como quién la publicó,Según Clarín, algunos referentes del PRO sugieren que Peña, pero que. Y agregan:Por eso, el título del artículo se pregunta -entre irónica y retóricamente- siSégún la nota, Peña pasa la cuarentena en una casa de fin de semana en Pilar, con su mujer y sus dos hijos, adonde "pensaba armar el festejo de su cumpleaños 43, el 15 de marzo, pero quedó acotado por el avance del coronavirus". Es decir, está allí desde antes del inicio del aislamiento, luego de haber pasado todo el verano de vacaciones en Uruguay y Sudáfrica.En ese punto, Clarín suelta que Peña, quien no tiene ningún cargo político ni desarrolla ninguna tarea esencial,De hecho, tras aclarar que el ex ministro coordinador mantiene una fuerte pelea con, el artículo aclara que "con Patricia Bullrich y los conductores del partido tampoco habla seguido", que mantiene diálogo "con integrantes del equipo de comunicación, como Mora Jozami, Ivan Petrella y Hernán Iglesias Illia", pero que "con ellos armó dos reuniones, una presencial antes de la cuarentena y otra por Zoom".Finalmente, la nota sostiene que no trabaja. "Desde que dejó la Casa Rosada no volvió a trabajar. Proyectaba asesorar en comunicación y campañas a políticos y empresas del exterior, por el momento en suspenso por la pandemia", sostienen.