Paso a paso: todo lo que ocurrió en el caso AMIA que desnudó el escandaloso apriete de Michetti

"Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José (Barbaccia), y que el tema ha pasado a vos, pero que no... que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar?"

"Yo no trato con imbéciles", en una entrevista Elisa Carrió, socia de Juntos por el Cambio, sobre Garavano consultada acerca de si hablaba con el ex ministro. Dijo que iba a pedir su juicio político por pedir la absolución de Barbaccia y Mullen. Destacó que ambos ex fiscales fueron condenados (no por encubrimiento).

La difusión de unque hasta empujó a que se pidiera la reapertura de la denuncia que alcanza ay en la que se nombra hasta a, le dice directamente Michetti a Cimadevilla en un audio de WhatsApp que dio a conocer este fin de semana el portal El Cohete a la Luna, pero que consta en el expediente por el que el ex legislador radical denunció un encubrimiento del encubrimiento por parte de la gestión macrista desde hace dos años.Tal como describió Página 12, ahora la Justicia deberá decidir si saca del archivo la causa judicial en la que Cimadevilla prácticamente se auto-denunció y denunció al ex ministro Garavano por el delito de encubrimiento del encubrimiento del atentado a la AMIA.Es que en el juicio por las pistas falsas sembradas en la investigación del atentado, según la denuncia, Garavano intervino para que no se acuse a quienes fueron fiscales de la causa AMIA, Barbaccia y Eamon Mullen. Luego ordenó el cambio de los abogados que representaban al Ministerio de Justicia en las audiencias y finalmente los nuevos letrados pidieron que Mullen y Barbaccia sean absueltos, algo que finalmente no ocurrió. Ambos fueron condenados.En ese momento, Cimadevilla hizo la acusación, pero también hicieron lo propio el otrora principal acusado Carlos Telleldín y el abogado Leonardo Martínez Herrero. Las denuncias fueron archivadas porque el fiscal Carlos Rívolo sostuvo que no existía delito. A raíz de la difusión del audio de Michetti apretando a Cimadevilla para que salve a Barbaccia, Telleldín y Martínez Herrero piden que la denuncia se saque de archivo y se investigue, por la aparición de una nueva evidencia.- Después de la voladura de la AMIA, la investigación apuntó a la camioneta Traffic que estalló en la sede de la mutual judía.- Según se consignó, ese vehículo fue armado, con partes robadas, por Telleldín, que en aquel entonces se dedicaba a la compra venta de autos y camionetas. Actualmente ejerce como abogado.- Telleldín argumentó que una persona con USD16.000 en efectivo se acercó y que él le entregó la Trafic. El individuo le entregó un documento que resultó falso. El único dato que aportó "El Enano", apodo de Telleldín, fue el acento centroamericano del desconocido.- Sin embargo, desde su celda, trascendió que Telleldín sugería que le había entregado la camioneta a policías bonaerenses, que ya a esa altura lo extorsionaban.- El juez Juan José Galeano pactó con parte del gobierno de aquel momento, según surge del expediente, y con la SIDE pagarle USD 400.000 dólares a Telleldín para que declarase que le entregó la camioneta a policías de la provincia, que en aquella época gobernaba Eduardo Duhalde, ya en conflicto político con Carlos Menem.- Los dichos de Telleldín no fueron verificados como ciertos y, además, en la negociación llevada adelante personalmente por el magistrado se le mostraron fotos de uniformados de la Bonaerense y se le indicó a cuáles debía marcar como los que se llevaron la camioneta. Una declaración preparada.- Se determinó que la prueba era falsa. La agrupación de familiares y amigos de las víctimas Memoria Activa denunció a todos los que participaron de la maniobra por encubrimiento: Galeano, la SIDE, el ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Federal, Jorge "Fino" Palacios y otros funcionarios.- Memoria Activa también sostuvo que Mullen y Barbaccia sabían del pago ilegal a Telleldín y por eso la acusación también fue contra ellos, que finalmente fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero no por encubrimiento. Es decir, para la Justicia no fueron cómplices, sino que se equivocaron.- En el juicio a raíz de la denuncia de Memoria Activa de encubrimiento, el Ministerio de Justicia fue parte querellante. Con la llegada del macrismo a Casa Rosada a finales de 2015, los abogados de la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron removidos. En su lugar se colocó a Mariana Stilman -una abogada cercana a Elisa Carrió- y Ezequiel Strajman, quienes continuaron de forma normal con la acusación que incluía en el banquillo a Mullen y Barbaccia.- Según el expediente, en 2017 Garavano empezó a intervenir en el caso a favor de los ex fiscales, con quienes está unido por un pasado laboral compartido. ¿Qué hizo el ex ministro? Primero, puso encima de los abogados a Miguel Inchausti para que los controle, quien ordenó que la acusación no fuera tan dura y hasta insistió con que los letrados del Estado no trabajen en conjunto con Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa.- Las presiones llevaron a las renuncias de Stilman y Strajman. Con ambos letrados apartados, sus reemplazos, designados por Garavano, directamente pidieron el sobreseimiento de Mullen y Barbaccia.- Estas maniobras finalmente empujaron al radical Cimadevilla, responsable del caso AMIA en el Ministerio de Justicia, a dar el portazo.- Bajo el contexto de que parte de los familiares y otros abogados querellantes, como José Manuel Ubeira, afirmaron en la causa que todo el Ministerio de Justicia estuvo involucrado en el encubrimiento del encubrimiento ejecutado por Mullen y Barbaccia, Cimadevilla se auto-denunció y denunció judicialmente a Garavano, pero hasta señalando abiertamente al ex presidente Mauricio Macri como principal imputado por tapar las maniobras en la investigación del atentado.- En paralelo, Telleldín y Martínez Herrero presentaron una denuncia similar contra Garavano, por lo que se abrió una causa en el juzgado del juez Luis Rodríguez.- En ese juzgado se dio vista al fiscal para que impulsar la acusación y pedir medidas, pero quien dictaminó fue Carlos Rívolo, que sostuvo que se trataba sólo de diferencias de criterio en una querella y que por lo tanto no había delito.- Rívolo, al principio de la acusación, fue uno de los fiscales firmantes de dos cartas de apoyo a Mullen y Barbaccia. No se excusó, aunque la idea parezca previsible, y su pronunciamiento significó el archivo de la causa contra Garavano.- Con el escandaloso audio de Michetti, Telleldín y Martínez Herrero anunciaron que presentarán un escrito pidiendo que el expediente se saque de archivo y se investigue la brutal presión y el doble encubrimiento que se produjo en el caso AMIA.- Todavía no habló la ex vicepresidenta. Tampoco Garavano. Ni el diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex vicepresidente de la DAIA Waldo Wolff. Mucho menos Macri.El ex ministro terminó el mandato de Macri en su cargo, y "Lilita" nunca se fue del oficialismo de aquel entonces.