Juntos por el Cambio, contra la Ley de Alquileres y de Educación a Distancia: bloqueó tratarla en el Senado

la oposición macrista no dio la mayoría especial necesaria e inhabilitó así el tratamiento sobre tablas de la Ley de Educación a distancia y la Ley de Alquileres, que había quedado pendiente de sanción desde el año pasado, con la excusa de que "no tienen que ver" con el coronavirus

Después de semanas de visitar estudios de televisión para pedir "abrir el Congreso", Juntos por el Cambio ahora no quiere trabajar sobre algunas iniciativas importantes en general y particularmente a partir de la pandemia:En disconformidad con el oficialismo por haber incluido en el temario de la sesión virtual temas que-entre ellos el escandaloso decreto de 2015 con el quetransfirió la oficina de escuchas a la Corte Suprema-,Como ambos temas no habían cumplido los siete días reglamentarios desde el despacho de comisión, el oficialismo necesitaba una mayoría especial de dos tercios y dado el clima de tensión creciente en la Cámara alta, Juntos por el Cambio no facilitó, a pesar de su discurso de "dialoguismo"., aseguró la senadora del Frente de Todos,, quien dijo sentirse "indignada" por las "maniobras espurias" de la oposición.Si bien el oficialismo y la oposición habían acordado que en sesiones remotas solo tratarían los temas ligados a la urgencia por la pandemia, existía un amplio consenso sobre la ley de Alquileres, que este martes recibió dictamen en la comisión de Legislación General, y podría justificarse en el beneficio que significa para los inquilinos en tiempos de crisis.Sin embargo, JxC cambió de frente, a tono con el PRO duro, y decidió no acompañar. El punto de conflicto surgió por el paquete de 13 DNU que el oficialismo incluyó en el temario de sesión.Uno de ellos es el que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para asignar partidas presupuestarias. Desde la oposición denuncian que son "superpoderes" y la semana pasada los diputados de Juntos por el Cambio convocaron a una sesión especial y estuvieron a cinco legisladores de conseguir quórum para derogarlo. Raro, porque tuvo la misma potestad Marcos Peña con Macri, y el entonces oficialismo no se quejaba, incluso sin pandemia en ese momento.Pero la principal controversia se dará porque el oficialismo sumó también el decreto de 2015 con el que Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la órbita de la Procuración General -en ese entonces a cargo de la fiscal Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema.Ese DNU ya había sido tratado en el gobierno macrista por la bicameral de Trámite Legislativo, pero no fue avalado en el recinto. Con esa justificación, el oficialismo insistió en volver a tratarlo en la bicameral la semana pasada, y en soledad -porque la oposición abandonó la comisión virtual denunciando "una maniobra para manipular la Justicia"- usó su mayoría para rechazarlo.En el arranque de la sesión el cuerpo aprobó la extensión de la licencia por 90 días del diputado tucumano, José Alperovich, denunciado por violación.