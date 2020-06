Alberto aseguró que está revisando los precios de los servicios que quedaron por los tarifazos de Macri

es que hoy el mandatario habló desde La Pampa y aseguró que el Gobierno "está revisando el cuadro tarifario de los servicios públicos", con énfasis en que durante los años de gestión de Mauricio Macri los tarifazos ahogaron a los argentinos

La reunión del presidentede ayer con los empresarios y CEOs más importantes del país y la declaración posterior de que se trató de un encuentro para comenzar a discutir determinadas variables económicas con la mira puesta en la post-pandemia, significó, de algún modo, la previa de una serie de decisiones que irán sucediendo a partir de aquí:, señaló el Presidente.Durante la conferencia, acompañado por el gobernador provincial, y luego de los custionamientos que recibió por el encuentro con empresarios donde no había presencia de mujeres, Fernández dijo: "Días atrás tuve una reunión con empresarios y cuando terminó vi la foto y no había ninguna mujer. Hoy somos cuatro varones que hubiéramos querido que haya mujeres gobernando a la par nuestra. Pretendo que en cada acto que hagamos haya mujeres".Ante la consulta de la posibilidad de nacionalizar el costo de la producción de combustibles, Alberto respondió dando lugar al tema servicios: ". Estamos trabajando con el ministro Kulfas, la gente de ENARGAS y del ENRE. Vamos a empezar a abordar el tema de las tarifas en el segundo semestre. Ver cómo va a ser el cuadro tarifario. El ministro de Economía, Martín Guzmán trabaja en el tema".Acerca del futuro después del Covid-19, explicó: "Después que pase la pandemia debemos darnos cuenta de que no puede haber un país central y uno periférico, un país desintegrado, donde algunos disfrutan del puerto y otros padecen su condición mediterránea, donde se concentra la producción en un lugar geográfico y donde otros sufren tanto"., dijo y agregó: "Una Argentina integrada supone que el Estado nacional se vincule de otra forma con las provincias y que las provincias se vinculen entre sí de otro modo".