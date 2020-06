El ex jefe de la AFI PRO se presentó ante la Justicia con el abogado de Macri y dijo que no hizo espiar a nadie

el ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, se presentó "espontáneamente" en uno de los expedientes con el patrocinio del mismo abogado de Mauricio Macri y negó "terminantemente haber cometido delito alguno" durante su desempeño en el cargo

Mientras tramitan 7 causas en distintos tribunales federales del país en los que se investiga un presunto sistema de espionaje ilegal direccionado y ejecutado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),Lo hizo al presentar un escrito en la causa que investiga el posible espionaje ilegal de correos electrónicos a políticos propios y ajenos, dirigentes sindicales, empresarios, intelectuales y periodistas, a cargo del Juzgado Federal N° 8 de, aseguró en el escrito que le entregó a Martínez De Giorgi, al que accedió Télam.Arribas negó así haber ordenado maniobras de espionaje ilegal, es decir sin requisito judicial, durante su desempeño como director General de la AFI entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Macri, también imputado en el caso., evaluó Arribas, a quien Macri, según una entrevista que brindó para un libro, eligió para conducir el organismo a cargo de la inteligencia por ser "el más acostumbrado a las trampas".El ex funcionario designó a Gustavo Presman como perito de parte para intervenir en una pericia dispuesta al disco rígido que originó la denuncia. El especialista elegido trabajó para Sandra Arroyo Salgado en la causa en que se investiga la muerte de Alberto Nisman., tras haber tomado conocimiento del contenido de la denuncia.Arribas sostuvo, en respuesta a la denuncia presentada en su contra por la actual interventora de la AFI, que haLa investigación fue abierta tras la denuncia de Caamaño por el fiscal federal, quien imputó al ex presidente, a Arribas; a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani; al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva.