Kicillof enfatizó que no boxeará "con Larreta" y destacó que Vidal fue la primera gobernadora que fracasó en reelegir

el gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió de manera muy diferente a quienes, tal vez, sean futuros líderes de ese espacio, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal

"(Vidal) tiene que definir qué papel quiere desempeñar. Hizo una trayectoria política que tuvo esta dificultad que fue no conseguir su reelección y ahora tiene que redefinir su lugar político para poder evaluarla"

Mientras los movimientos en Juntos por el Cambio, espacio mayoritario de la oposición en la Argentina y la provincia de Buenos Aires pero que se encuentra en medio de un ruidoso proceso del que podría salir ampliado o disuelto, se dividen entre los que gestionan y colaboran y los que no tienen cargo y critican a través de medios y Twitter,El ex ministro de Economía aseguró que no dejará que lo "lleven al terreno de pugilato y de disputa" con el jefe de Gobierno porteño, con quien principalmente los medios de comunicación cercanos al macrismo buscan hacerlo confrontar a pesar de que ambos destacan cada vez que pueden que trabajan de forma coordinada y correcta., dijo Kicillof al responder una pregunta en una entrevista con Infobae sobre si empezaban a notarse desacuerdos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires frente a la pandemia.El gobernador aseguró que habla permanentemente con Larreta, con quien esta semana volverá a reunirse, y recordó que el gobierno porteñoen cuanto a los "permisos" otorgados en la cuarentena:"Veo que hay un cansancio, un hartazgo de muchos. Angustia. Veo que el fondo de todo eso es miedo, que aún en los que están angustiados para salir hay miedo.", expresó el gobernador.Además, insistió con la idea de que, "a más contagios" hay una necesidad de imponer una "menor movilidad". Y planteó: "No estoy en una pulseada con el intendente de la ciudad. Estoy tratando de aplicar ese criterio y estoy convencido de que es muchísimo más efectivo cuando las medidas entre la Ciudad y la Provincia coinciden, que cuando decimos cosas distintas". De todas formas, opinó que "hay sectores que no lo entienden.", explicó.En cuanto a Vidal, su antecesora al frente de la Gobernación bonaerense, Kicillof fue más confrontativo. Consultado por Letra P acerca de si se acostumbró a manejarse con custodia, aprovechó para diferenciarse de quien en el PRO solían llamar "leona":En otro fragmento, le preguntaron si "Macri es el peor presidente desde el retorno de la democracia", a lo que el mandatario respondió que "por ahí anda" y destacó quea pesar de haberlo "buscado y pudiendo hacerlo"., sostuvo, para luego recordar que intercambiaron unos "WhatsApp al principio de la pandemia" en los que ella "expresó su voluntad de colaborar"."Yo estoy colaborando con la oposición y con los que tienen papel institucional, estamos trabajando con Juntos por el Cambio", dijo Kicillof.Irónicamente, fue muy crítico de la gestión vidalista. Cuando le preguntaron por el trabajo de Sergio Berni, destacó que éste "hace un trabajo inmenso" y le pegó al Gabinete de Vidal: "No me acuerdo el nombre de algún ministro del gobierno anterior, pero debe ser una falla mía. Todos saben quién es el “Cuervo” Larroque, Daniel Gollan o Sergio Berni. Estoy muy tranquilo porque trabajan en conjunto".