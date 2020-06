Interna en JxC: Cornejo descartó a Macri para futuras elecciones y le pegó a Larreta por trabajar con Alberto

el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, quien en una sola entrevista le pegó al PRO por partida doble: criticó a su líder histórico, Mauricio Macri, y a su hombre con mejor imagen y proyección en la actualidad, Horacio Rodríguez Larreta

"Creo que el Gobierno ha construido una nube cultural para la Argentina"

Los esfuerzos que, en simultáneo, ensayan dirigentes del espacio opositor más importante del país para mostrar unidad y voluntad de ampliación terminan en la basura cuando otros referentes del mismo sector exponen la puja por candidaturas y críticas cruzadas. Es el caso de nada más y nada menos quePor un lado, el diputado nacional aseguró que el ex presidentea ocupar la Casa Rosada, pero -rápido de reflejos a la vez que contradictorio- agregó que Juntos por el Cambio, sostuvo Cornejo en diálogo con el programa Ruleta Rusa, por radio Rock and Pop. La afirmación se explica, aunque con poco timing político, en que la UCR está desde hace rato a la espera de un lugar para, al menos, competir por un liderazgo del que ni siquiera participó cuando Cambiemos gobernaba el país.Si bienrecién comienza su gestión y se topó con una pandemia que aún no encuentra final, en la oposición ya están en la rosca e imaginan futuros escenarios para volver al poder. Así, por primera vez desde la derrota de octubre de 2019, la máxima autoridad partidaria del radicalismo explicitó que quieren borrar a Macri del panorama electoral a sólo 7 meses de su salida del poder.El ex gobernador de Mendoza explicó que JxC debe, pero aclaró que no tendránPor otro lado, el titular del radicalismo contó que dialoga con Rodríguez Larreta pero le pegó con cierta prolijidad, cosa que luego intentó excusar al alegar que el dirigente porteño se encuentra en una situación "especial" por su cercanía con el conurbano bonaerense, donde se registran la mayor cantidad de contagios por coronavirus aunque muy cerca de los casos de la Ciudad., afirmó Cornejo, y sorprendentemente consideró que Rodríguez Larreta, la de que el país tenga "pocos muertos".En ese marco, dijo que el presidente Fernández "está por las nubes en las encuestas" debido a su estrategia para combatir el Covid-19. Es decir, pareciera que para Cornejo las decisiones de Fernández son para salvar vidas, que Larreta está en la misma dirección al igual que las preferencias de los argentinos, pero todo eso sería negativo para el país.Según el radical, esa estrategia consistió en, pero que tiene "atrapado" al Gobierno.En ese curioso sentido, Cornejo sostuvo que, y opinó además que "no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero"."Hoy día el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por Covid-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos", aseguró, sin brindar datos concretos, y se diferenció al opinar que "para cuidar la economía y la salud había que hacer otras cosas que no se hicieron, como Paraguay y Uruguay". Tampoco dijo cuáles ni ponderó las diversas condiciones entre unos y otros países.Luego, en una entrevista con Radio con Vos, afirmó que Fernández "está por las nubes en las encuestas" por su estrategia exitosa contra la pandemia, pero agregó: "Argentina no necesita seguidores de encuestas, necesita estadistas".