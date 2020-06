Carrió presiona a Larreta para que se pelee con Kicillof, desoiga a especialistas y acabe sí o sí la cuarentena

Elisa "Lilita" Carrió parece haber vuelto al barro de la política, no sólo externa sino intra Juntos por el Cambio. Y sí, justamente su vuelta hace temblar a Juntos por el Cambio, como es costumbre de la ex diputada nacional

"Pedimos a las autoridades de la Ciudad que este sea un último gran esfuerzo para permitirnos programar y garantizar una salida definitiva en forma ordenada con objetivos muy claros de cuidado colectivo”

Que este sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad. No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 28, 2020

Después de charlar con "sinceridad y afecto" sobre su "preocupación por los graves atropellos institucionales" coni hace unos 15 días,Ahora,, cuando se cumpla el plazo de la última extensión y endurecimiento de la cuarentena en el AMBA."Autoridades de la Coalición Cívica ARI nacional y de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron hoy para marcar observaciones sobre el control de la pandemia en la provincia de Buenos Aires", dice la presentación del comunicado de la CC. Allí, el socio minoritario de Juntos por el Cambio muestra su "preocupación" por el coronavirus para atacar a Kicillof, pero el efecto más potente esTanto antes del anuncio que encabezó el presidentecon los mandatarios bonaerense y porteño como después del mismo, no hay voces públicas de especialistas que recomienden desentender la respuesta sanitaria de la Ciudad y los cordones municipales bonarenses , quienes, juntos, componen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Tampoco los números, las curvas, la cantidad de casos por habitantes totales ni nada exhibe que un territorio y una táctica haya perjudicado a la otra fuertemente. Tal vez sólo el aumento de la movilidad, y en ese caso hay más responsabilidad de quienes gobiernan del lado porteño del AMBA.En cuanto al futuro, ni Fernández, ni Kicillof ni Larreta se animaron a poner una fecha determinada como límite para el final absoluto del aislamiento, porque justamente ninguno de sus equipos de especialistas científicos lo hace. Todos recomiendan incrementar la estrategia de testeos, rastreo y aislamiento, nadie dice cuándo es el final del período, pero sí que esas medidas lo acercan. Lo que ocurre con los avances y retrocesos en el resto del mundo "opina" en línea con estas miradas.Pero en la CC parecen ver otra cosa., expresaron a través de un comunicado los "lilitos" como primer mensaje de presión a Larreta.Pero no se quedaron ahí: el diputado y presidente del partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro, y la líder de la CC de capital, Paula Oliveto, agregaron, como si de ser verdaderas sus palabras implicaran un argumento científico, que los porteños soportaron “descalificaciones y agravios en medio de la pandemia, lo que demuestra una utilización política de esta tragedia por parte del Kirchnerismo”.En concreto, hablan de “falta de testeos” y “políticas tardías e ineficientes en los lugares más afectados de la Provincia”. No proporcionan datos para conferir verosimilitud a las afirmaciones.Lo que sí hacen es insistir sobre las presiones en Larreta. “Luego de 100 días de encierro vemos que el plan Detectar, así como las políticas de aislamiento y prevención, llegan tarde y esto afecta a toda la región del AMBA en particular y al país en general”, agregaron."La Ciudad de Buenos Aires viene trabajando y tomando decisiones con prudencia, seriedad, datos y evidencia”, le dicen como elogio al jefe de gobierno porte, pero acto seguido lo condicionan., le "solicitan" a Larreta.Por añadidura, le piden al dirigente PRO una. Y rematan:Pocos minutos después, se sumó Carrió en persona, a través de Twitter, claro. "Lilita" insistió en que, porque"El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir", concluyó su ataque a Kicillof la ex diputada nacional.El documento -que también lleva las firmas de los diputados nacionales porteños Mariana Zuvic y Juan Manuel López, y los legisladores Facundo del Gaiso, Claudio Cingolani, Hernán Reyes, Lucia Romano y Cecilia Ferrero- también recuerda otras denuncias sobre otros temas que el sector duro del macrismo viene haciendo: que durante los 100 días de cuarentena el gobierno nacional “avasalló la República y las garantías constitucionales”.“Tenemos que ser empáticos con los argentinos que hace 100 días paralizaron su vida. La militarización, la judicialización y la restricción de derechos y libertades nunca son el camino para la contención social adecuada”, finaliza el comunicado del partido.