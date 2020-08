Alberto a Cambiemos: "La reforma judicial les garantiza que no haremos lo que hicieron con funcionarios de Cristina"

"Es una discusión falsa la cantidad de miembros que podría tener la Corte Suprema de Justicia"

El presidentesalió enfáticamente a defender el proyecto deque presentó esta semana y particularmente lo hizo respecto del insólito cuestionamiento lanzado por Juntos por el Cambio sobre una supuesta ampliación de la Corte Suprema que no existe en la iniciativa y, también, con una contundente chicana al macrismo sobre los graves problemas judiciales que enfrentan el propioy la mayoria de sus principales ex ministros., sostuvo el mandatario, básicamente porque tal cosa no aparece en el proyecto de la reforma judicial impulsado esta semana, por lo que lamentó que los medios y un sector de la oposición cree "ideas e imágenes que no son ciertas".En el mismo sentido, también sostuvo que la oposición macrista deberia "agradecerle" al Gobierno por impulsar una norma que busca frenar la manipulación y la persecución política a través de la Justicia, como hizo Macri en su gestión., disparó Alberto en referencia a las prisiones preventivas indiscriminadas del macrismo.E insistió: "Así que los del anterior gobierno son los principales beneficiados con esta reforma y me comprometo públicamente a no hacer con ellos lo que ellos hicieron. El resto, es mentira".Sobre la Corte, dijo que "el número de miembros no es la cuestión" y recordó que en campaña él mismo dijo que "no necesita más de cinco miembros". Por eso se quejó de cómo presentan la información, medios y opositores: "Esa es la cuestión que imponen"., insistió el Jefe de Estado en declaraciones a El Destape.Fernández ejemplificó que "los diarios clásicos y sus respectivos canales de televisión, cuando se conocieron los miembros dijeron 'un zaffaronista ingresa a la comisión´ en referencia a (Raúl Gustavo) Ferreyra, un casi discípulo de Germán Vidal Campos, que era un hombre liberal. Después, le hacen un reportaje en La Nación al supuesto zaffaronista y él les responde que con cinco miembros la Corte puede seguir funcionando tranquilamente"."En la comisión hay otro gran constitucionalista que hasta donde sé, es radical, uno de los más tenaces cuestionadores de la Ley de Medios, (Andrés) Gil Domínguez, y sin embargo, yo no leí en ningún lado que alguien que pensaba como (Héctor) Magnetto está en la comisión. Y resulta que cuando le hacen un reportaje, Domínguez dice que la Corte tiene que tener nueve miembros", analizó.Agregó que otro ejemplo es cuando "mencionan la presencia de (Carlos) Beraldi", quien "en el 2003, cuando llegamos al Gobierno (con Néstor Kirchner) quisimos hacer esta misma reforma y lo llamamos también para hacerla, y nadie lo cuestionó. Ahora lo cuestionan porque es abogado 'de'", analizó el mandatario en referencia al letrado de la vicepresidenta.Luego, destacó que contaba esto "para advertirle a la gente como van construyendo ideas, imágenes que no son ciertas" ciertos medios, a los que llamó "tradicionales". Y disparó: "Mis modos se chocan con la hipocresía, pero me cuesta ser un hipócrita porque no lo soy".En el mismo sentido, sostuvo que "hay dos tipos de oposición, una con la que se logra mayor nivel de entendimiento para hacer esfuerzos en pos del bienestar de la gente, y después están los que están en Twitter y ahí, son los que arman cacerolazos, los que le hicieron creer a la gente que Vicentin era un acto de expropiación". Y concluyó: "Esos son los que frustran el bienestar de la Argentina y yo espero que eso en algún momento pase, pero no tengo mucha esperanza de que ocurra".