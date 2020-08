Dirigentes de todo el arco opositor destacaron el canje de la deuda que logró el Gobierno, menos la izquierda

motivó que los dirigentes más importantes de la oposición, con Juntos por el Cambio y Consenso Federal a la cabeza, destacaran lo realizado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, por el acuerdo alcanzado, pero, en cambio, el Frente de Izquierda se mostró crítico

El éxito anunciado por el gobierno nacional en la renegociación de la deuda externa con bonistas privados externos bajo legislación extranjeraTras el anuncio realizado esta madrugada por el Palacio de Hacienda, desde JXC casi todas las figuras -menos Mauricio Macri y Alfonso Prat-Gay- se expresaron con elogios: el jefe de gobierno porteño;, entre otros, se pronunciaron en Twitter en forma positiva sobre el acuerdo con acreedores.El pronunciamiento del jefe de Gobierno de la Ciudad fue difundido a través de su cuenta en la red social Twitter., expresó.Rodríguez Larrera agregó que "en este contexto adverso, el acuerdo es un buen primer paso para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo".Por su parte, el gobernador mendocino Suárez consideró que "el acuerdo que llegó el gobierno nacional con los bonistas por la deuda es muy importante para nuestras empresas y para toda la Argentina".En el mismo sentido, Morales, el titular del Ejecutivo jujeño, felicitó al Presidente y al ministro de Economía por "la gestión con los bonistas" y justificó queEl otro gobernador radical, el correntino Valdés, destacó que "el acuerdo que logró el Gobierno nacional con los acreedores por la reestructuración de la deuda es una gran noticia para todos los argentinos".A diferencia de los gobernadores radicales, el titular de la UCR,, desde su postura más reaccionaria y cercana al PRO no fue tan elogioso con la administración del Frente de Todos y planteó que"El Gobierno ahora debe mostrar el plan económico para el día después de la pandemia. Queremos aportar a la salida de esta crisis que atraviesa el país", agregó.Ni siquiera se expresó en esa línea el ex senador Pichetto, que dijo que "el Gobierno ha logrado encauzar y reestructurar la oferta a los tenedores extranjeros y logrado una alta adhesión" y destacó que "el acuerdo es positivo para la Argentina". Y concluyó: "Siempre apoyé la necesidad del acuerdo y evitar el default. Este debe ser el comienzo del reordenamiento de las cuentas fiscales argentinas".A su turno, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, manifestó:. Por su parte, el legislador de la Coalición Cívica, el "lilito" Maximiliano Ferraro, dijo que "es auspicioso el acuerdo alcanzado, es el primer paso, una condición necesaria pero no suficiente, hacia una economía ordenada y con perspectivas de futuro".En tanto, el intendente del municipio bonaerense de Lanús y referente bonaerense del PRO, Néstor Grindetti, sostuvo que "es bueno que no se defaultee; que la política fuera ir a un default era hacer que Argentina realmente se terminara de caer del mundo"., afirmó el extitular de Hacienda de la Ciudad a Radio Télam.También el intendente del municipio bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, manifestó: "Felicitaciones al presidente Alberto Fernández y equipo por haber logrado el acuerdo por la deuda"."Ahora es tiempo de recorrer el camino del desarrollo y empleo, generando ámbitos de acuerdo y consenso para poner a la Argentina de pie", agregó el referente provincial del PRO.Desde Consenso Federal la posta fue tomada por su máximo referente, el economista y ex candidato presidencial, afirmó el ex ministro de Néstor Kirchner.El único espacio opositor que se mostró distante y crítico fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En primer lugar, el diputado nacional y ex candidato a presidenteconsideró quePor su parte, el dirigente del Partido Obrero (PO)opinó: "De una oferta Argentina en el canje de deuda de USD 39 que sería lo sustentable, se pasó a una de USD54,8 después de cuatro meses de ultraderrumbe económico. Me explican por qué esto sería sustentable".