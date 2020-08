Durán Barba dijo que no existe la oposición, que Macri no es el líder" y que su viaje a Europa "no fue oportuno"

Jaime Durán Barba, el ex asesor y gurú electoral principal del PRO y particularmente de Mauricio Macri, se mostró muy crítico con el ex presidente y su cuestionado viaje a Francia, pero también le pegó a la oposición en general

Recluido en Quito, su ciudad natal, mientras el mundo atraviesa la difícil prueba que representa la pandemia del coronavirus,"Yo me enteré por la prensa", dijo consultado sobre el escape del ex mandatario a París para luego ir, presuntamente, a Suiza a participar de reuniones virtuales por su cargo en FIFA.En ese punto, Durán Barba fue contundente con sus críticas a Macri:, concluyó el asesor respecto de la salida del país en una entrevista con Infobae.Consultado respecto de si Macri es el líder de la oposición, Durán Barba respondió:, sentenció, dando a entender que no hay posturas colectivas claras.En otro orden, el gurú ecuatoriano soltó elogios para varias figuras del macrismo, pero también para otras del Frente de Todos, en algunos casos sorprendentes. Su mirada positiva fue para Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña, por un lado, y para Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Sergio Berni, por otro.Larreta: "Es una persona muy preparada. Horacio es una persona que estuvo en el proyecto desde el inicio. En el año 2003 Horacio ya había sido binomio de Mauricio cuando perdieron las elecciones. Yo no estuve en esa elección. Los conocí a ellos en el 2004".Vidal: "Recuerdo cuando me llevó un chófer a un local del PRO y la primera persona con la que hablé fue María Eugenia Vidal, que en ese tiempo no era una persona famosa, estaba ahí ayudando. Es una mujer extraordinaria, con muchos dotes. Y sobre todo es profundamente honesta e idealista".Peña: "Uno de los políticos latinoamericanos más preparados".Cristina: "Me parece que no es su papel opinar sobre la pandemia. No es médica, no sabe de esto ni es funcionaria de Salud. El que tiene que cargar el fardo es el Presidente de la República y el Ministro de Salud. Son los directamente responsables. Como en la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta y el Ministro de Salud".Máximo Kirchner: "Tengo poco conocimiento sobre él, no le conozco. He oído que está en reuniones con empresarios y con sectores de ese tipo. Lo cual me parece bueno, es bueno que hable todo el mundo con todo el mundo y se entiendan".Kicillof: "Me sorprendió Kicillof, no creí que tendría la actitud de trabajar con otros que no piensan como él. Pero me sorprendió para bien, porque yo creo que cuando está en juego la vida de la gente hay que dejarse de peleas y trabajar con quien sea para ayudar a la gente".Massa: "Creo que hace un buen papel, de equilibrio. Hay que ver qué sigue pasando, porque la política argentina está muy inestable. Pero ha hecho un buen papel".Berni: "Para mí es una sorpresa. Vi esa propaganda que están pasando. Yo no sabía que es abogado y médico. Lo único que le falta es ser astronauta. Ha sido todo. Es bueno que una persona sea preparada. A mí lo que me asusta es el dirigente que nunca estudió nada y nunca viajó ni sabe nada. Él es un tipo preparado. Yo creo que si -como parece- después de la pandemia, o cuando se controle la pandemia, vienen épocas de enorme violencia, es posible que la gente busque un líder de mano dura, una especie de Bolsonaro argentino, y Berni tendría esas características siendo incluso mucho más culto y preparado que Bolsonaro".