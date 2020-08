Con Macri desde Francia, JxC ratificó su perfil anticuarentena y que trabajarán o no en el Congreso según el tema

Juntos por el Cambio parece haber dado inicio a su agenda política opositora con un duro perfil radicalizado: con Mauricio Macri desde sus vacaciones en Francia conectado, los principales integrantes de esa alianza armaron un Zoom en el que ratificaron su perfil anticuarentena y que no quieren debatir la reforma judicial en forma virtual, como si pudieran trabajar o no en el Congreso según cuál es el tema a tratar

Así como el gobierno depuso primera en su agenda de gestión postpandemia para reactivar la economía,En la reunión, que duró casi dos horas y se repetirá todos los lunes, la cúpula de JxC enumeraó "las dificultades que trae el sistema virtual para el debate de temas estratégicos" y expresó "preocupación por la situación económica, social y de inseguridad" de la Argentina.Esos fueron los ejes oficiales del punteo que dieron a conocer fuentes partidarias al finalizar la reunión que -según precisaron- contó con la participación del ex presidente Macri desde la costa francesa, donde vacaciona con su familia y juega al golf, para luego -según hizo trascender- tendría reuniones por su rol en la Fundación Fifa. Todavía no se sabe si serán presenciales o virtuales., dijeron a Télam varios referentes de la coalición opositora, que aseguraron que el encuentro se dio "en un muy buen clima", buscando minimizar la división entre "halcones" y "palomas" que sobrevuela todas sus definiciones.Para evitar otra vez diferencias y reproches, se designó a los presidentes de las tres fuerzas que componen Juntos por el Cambio como voceros oficiales de los encuentros, que se realizarán cada lunes:De la reunión virtual, por el PRO, además de Macri estuvieron el jefe de Gobierno porteño,; la ex gobernadora bonaerense; el jefe del bloque de Diputados,y el del Senado,Del lado de la UCR, jugaron sus alfiles parlamentarios: Cornejo y el diputadoy los senadores(los dos primeros son además titulares de las bancadas de JxC en ambas Cámaras). En tanto, por la CC-ARI acompañaron a Ferraro los diputados. También debería haber participado un integrante de lo que llaman "la pata peronista", que era el auditor, ex compañero de Macri en la fórmula presidencial, pero se habría confundido de horario y no estuvo.Después de la reunión de la semana pasada y el desacertado comunicado antireforma judicial que les hizo retomar las peleas, ahora JxC avanzó en la necesidad de "alinear" los discursos de los mandatarios provinciales y de ver la posibilidad de "ir marcando más diferencias" con la Casa Rosada en el manejo de la pandemia.Como si se necesitase aclarar, según La Nación, el anticuarentena más enfático fue Mauricio Macri, de vacaciones desde Francia., aseguró el ex presidente sin ponerse colorado delante de Horacio Rodríguez Larreta, quien más allá de las pequeñísimas diferencias en qué se abre y qué no, se expresó públicamente más de una vez de acuerdo con Alberto Fernández en el modelo y la extensión del aislamiento obligatorio.Para tratar de que eso no se note, Macri apoyó al jefe de gobierno porteño, quien, según el ex presidente, "marca un camino" diferente con reaperturas programadas en la ciudad."Mauricio quiso que habláramos del tema. Y quiere que tengamos una postura clara y contundente", afirmó uno de los legisladores presentes en el cónclave, en el que -según los presidentes de PRO, UCR y la CC-ARI- se ratificó "la necesidad de cada día más volver a la normalidad y volver al trabajo, y la apertura a millones de familias que sufren, cuidando la salud de los argentinos".Ritondo, que oscila entre su pertenencia al ala moderado de Vidal y acercarse a los "halcones", le expresó a Macri: "Nos alineamos con el discurso de [Fernán] Quirós y los intendentes de PRO" en referencia al combate al coronavirus. "No es incompatible eso con decir que administramos mejor la pandemia en los lugares que gobernamos que el Gobierno y que tenemos esquemas de salida", le respondió Macri, quien incluso defendió "la gestión de Horacio y Fernán [Quirós]" en el manejo de los contagios y la política sanitaria.Vidal, matizó al defender la necesidad de "equilibrar" y de criticar "sin dejar de decir que hay que cumplir" con todos los protocolos y las medidas sanitarias. Bullrich, en tanto, recordó el comunicado conjunto del 12 de abril, en el que ya alertaban sobre "las consecuencias económicas" que traería la pandemia extendida en el tiempo. "Mauricio y Cristian dijeron lo mismo", minimizó otro de los participantes.Aparentemente el enojo de Larreta durante la semana pasada por la aparición de su firma apareció en un documento criticando la reforma judicial ya pasó. Según Infobae, los legisladores hicieron un informe interbloque donde se anticipó que la postura que darán en el Congreso es contraria a la continuación de las sesiones parlamentarias en forma virtual., coincidieron, como argumento o como excusa. Es que la iniciativa con la que el Poder Ejecutivo pretende modificar a la Justicia, tan cuestionada por la sociedad, fue uno de los ejes del encuentro virtual de hoy y, en ese marco, "la necesidad de continuar con el debate a la sociedad de los problemas que trae aparejado".La reforma judicial, que -se coincidió- está hecha "a la medida de Cristina Kirchner", fue también tema de debate. No dijeron por qué. Se acordó no aceptar tratarla en sesiones virtuales.En ese punto, el de cuestionar elementos vinculados de forma macri a temáticas judiciales, mencionaron lo que definieron como "el intento de remoción del Procurador", en referencia a los cuestionamientos al procurador general interino Eduardo Casal, designado para ese rol durante la gestión de Cambiemos tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó presionada públicamente por Macri. La realidad de lo que ocurre es que sobre el actual jefe de los fiscales federales pesan varios pedidos de juicio político que son estudiados en el ámbito legal correspondiente, es decir la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal."Ratificamos la defensa de la República y la Constitución", señaló uno de los presentes para sintetizar su postura en relación a la reforma judicial, que incluye el trabajo de los equipos partidarios para seguir analizando la letra chica de la propuesta.