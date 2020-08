No lo salva Europa ni la "libertad: otra encuesta revela que Macri es el político menos querido de la Argentina

Mientras se encuentra vacacionando y planificando reuniones en Europa por su cargo en la Fundación FIFA, una segunda encuesta destroza a Mauricio Macri al arrojar que es el político menos querido de toda la Argentina: en un nuevo sondeo el 64% de los consultados aseguró tener una imagen entre "mala" y "muy mala" del ex presidente

de todos los dirigentes políticos medidos, el líder PRO es el que tiene la peor imagen neta del país, con un rojo de 30 puntos

Se trata de un trabajo de Real Time Data (RTD), una consultora creada el año pasado y que hace mediciones de actualización diaria. Conducida por Nicolás Solari, ex Poliarquía, este último relevamiento, de 960 casos online, se hizo entre el 27 de julio y el 3 de agosto, con un margen de error de +/- 3,5%.Según esta encuesta, Macri, que está de paseo por París, la Costa Azul y Suiza,El resultado es deplorable para Macri:Hace poco más de dos semanas se conoció otro trabajo que dejaba al ex mandatario por el piso: según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, alcanza un 69,1% de imagen negativa entre los argentinos , mientras que la visión positiva que consigue apenas roza el 30%. El saldo, en ese caso, fue rojo por casi 40 puntos.Si se agregan todos los actores sociales medidos por el trabajo, solamente está debajo del ex presidente en la ponderación de los consultados el únici dirigentes no político incluido en el trabajo: RTD preguntó por Hugo Moyano, que es un sindicalista sin ningún cargo político. El gremialista camionero suma un neto negativo de 63 puntos.Los dirigentes políticos con mejor imagen, según este trabajo, son Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. El jefe de Gobierno porteño tiene un 67% de imagen positiva, mientras que el Presidente alcanza los 58 puntos.Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, tiene una imagen negativa de 61 puntos, pero una positiva también alta de 39%, por lo que el neto le arroja un número rojo de 22.Una sorpresa del trabajo es el caso de Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense: tiene 52 puntos de imagen positiva y 46 de negativa, por lo que el saldo neto es +6.