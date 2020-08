Desde Suiza y con delay, Macri festejó la marcha antitodo y armó un Zoom para conducir JxC al que faltó Larreta

más bien van ganando el partido público los halcones, porque las palomas sólo juegan en off. Es que desde Zurich, Suiza, donde está con el escudo de su rol en la Fundación FIFA después de haberse tomado unas semanas de vacaciones en Francia, el ex presidente Mauricio Macri se tomó un delay de 12 horas pero superado ese obstáculo analítico salió a festejar la marcha antitodo (¿o antiperonista línea fundadora?) de ayer contra el gobierno nacional y, a la vez, participó de una reunión virtual vía Zoom con la cúpula de Juntos por el Cambio en la que los apuró en definir una "estrategia política" y dejar de estar "detrás de la coyuntura", todo con la casual o causal ausencia de Horacio Rodríguez Larreta

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020

Es que Macri, además del tuit tardío por la marcha, se sumó a un Zoom en el que le pidió cara a cara a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) que defina una "estrategia política" y que deje de estar "detrás de la coyuntura"

. Este hecho, para los intereses de tal espacio, no se configura bueno ni malo, sino que solamente es.La distancia entre quienes son más reaccionarios y promueven una oposición más violenta -los autodenominados "halcones"- y los que invitan al diálogo y una oposición más bien temática -aquellos a quienes los primeros apodan "palomas"- resultará a partir de ahora -y tal vez pronto- enJustamente, el gesto que nació de ayer es que, quien milita las filas de los moderados y tiene aspiraciones de liderazgo con 2023 en la mira.Macri celebró durante el mediodía del martes la nutrida manifestación realizada ayer, hace 12 horas, en todo el país contra el gobierno nacional.”: así, Macri sintetizó -sólo un poco- la variopinta gama de consignas que se vio ayer, ya que de sus palabras se desprende que evidentemente se trató de una marcha anticuarentena y antireforma judicial, aunque bajo la sombra de que las "bases" fueron tan polisémicas más bien por su antiperonismo aglutinador.El 9 de Julio pasado, en medio de otra manifestación contra el gobierno nacional, el dirigente opositor había publicado una foto de banderas argentinas acompañada de la frase “¡LIBRES! (sic)”. Pocos días antes, en una entrevista concedida a Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor conservador Mario Vargas Llosa, había cuestionado el avance de algunos gobiernos sobre las libertades de las personas en medio de la pandemia de coronavirus.Abiertamente, la post #17A envalentonó al ex mandatario y muestra que, al menos, no está retirado ni se quiere retirar de la política. Eso de mínima. De máxima, que sigue conduciendo, para él o para alguien que no es el de mejor imagen actualmente en su espacio.Dos asistentes a la reunión vía Zoom, realizada hoy, le revelaron a la agencia Télam los pormenores de ese encuentro, que se extendió durante una hora y media, en el que analizaron y festejaron la marcha opositora de ayer, que "sorprendió a propios y a extraños", según coincidieron."Macri hizo hincapié en que hay que sentarnos y definir una estrategia política con las cosas que pasan. Cambiemos tiene que tener una estrategia para lo que va a venir y dejar de seguir de atrás la coyuntura", explicó uno de los presentes.Un elemento causal o casual no menos que llamativo es que promueven el encuentro en el marco de aquellos que realizarán como difundieron hace una semana, como "estrategia de consenso para evitar ruidos internos", ya que en el Zoom de hoy no estuvo fácticamente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dirigente que tiene la mejor imagen de todo el espacio, el más famoso de los asignados como "palomas" y quien había tomado distancia de la convocatoria a la movilización de ayer. Según Infobae, arrancó el convite pero se fue a los dos minutos cuando se iba a hablar de la marcha de ayer. Si fue así, mejor faltar.Macri sí le dio lugar en su agenda e hizo saber que está "muy preocupado por el panorama económico en caída libre" y, en ese contexto, que su espacio "tiene que tener una respuesta como oposición".Una vez concluida la reunión, desde el partido dieron a conocer el punteo de los temas analizados. El rechazo a la reforma judicial; el traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el tratamiento de sus pliegos en el Senado; y la situación del Procurador General Eduardo Casal, fueron algunos de los ejes de la charla, según se informó.En esa línea, los senadores que participaron del encuentro brindaron un informe sobre la situación en la Cámara alta. Se acordó que "los presidentes de partidos y bloques parlamentarios (Senado y Diputados) emitirán un comunicado firmado" con su postura final, en las próximas horas., aseguró el documento final del encuentro.El análisis general de la protesta estuvo en la voz de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich (quien asistió a la manifestación en el Obelisco), en tanto que el auditor Miguel Pichetto consideró "que la cuarentena no va más", siempre según el relato de las fuentes. Además de Macri, Bullrich y Pichetto, de la reunión participaron por el PRO la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (que no habló); y el jefe de ese bloque en el Senado, Humberto Schiavone, mientras su par de Diputados, Cristian Ritondo, estuvo ausente con aviso.Por la UCR estuvieron sus referentes parlamentarios y jefes del interbloque JxC en Diputados, Mario Negri, y Senado, Luis Naidenoff, además del titular del partido, Alfredo Cornejo, que participó apenas unos minutos. En tanto, por la CC-ARI acompañaron al presidente del partido, Maximiliano Ferraro, el diputado Juan Manuel López y la legisladora provincial Maricel Etchecoin, titular de la CC bonaerense.