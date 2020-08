El Frente de Todos salió a repudiar el festejo de Macri por la marcha #17A desde el verano europeo

El Frente de Todos, tanto desde sus dirigentes más importantes a cargo de la gestión nacional como de aquellos que trabajan en la administración bonaerense, salió al unísono a criticar la marcha denominada #17A y particularmente las expresiones que esta mañana lanzó Maurico Macri, avalando la manifestación que contó con la convocatoria y el aval oficial y público del PRO y el festejo de Juntos por el Cambio -a excepción de la vertiente porteña de Horacio Rodríguez Larreta y algunos gobernadores e intendentes-

Expresidente aunque esté en Suiza no puede desconocer la irresponsabilidad que significa fomentar y alentar una marcha en plena pandemia.

Esos hospitales públicos que ud. desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes. https://t.co/ntn2UEIlrS — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) August 18, 2020 Irresponsable como presidente, irresponsable como opositor. Siempre Mauricio es Macri. https://t.co/v0l75yIJ6P — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 18, 2020

El jefe de Gabinete,, y el ministro del Interior,, criticaron hoy al ex presidente por un tuit que el fundador de PRO publicó esta mañana, con algo de delay, en el que expresó estar "orgulloso" de los manifestantes que ayer participaron de la convocatoria del 17A.Cafiero citó el mensaje de Macri en su cuenta de Twitter y pegó fuerte:Y agregó: "Esos hospitales públicos que usted desfinanció se merecen que todos seamos responsables, mucho más los dirigentes".Por su parte, De Pedro tuiteó que el ex mandatario es "irresponsable como presidente, irresponsable como opositor", porque, en alusión a las palabras de Néstor Kirchner.El tuit de Macri, publicado esta mañana, sostiene: "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad".Desde el Poder Ejecutivo nacional que conducetambién se expresó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que señaló que la protesta "fue un acto de irresponsabilidad política" y que "claramente fue convocada por los sectores más contestatarios y virulentos de la oposición desde el punto de vista discursivo".En esa línea, el ex diputado nacional mencionó que "la presencia de la presidenta del PRO (por Bullrich) releva de cualquier tipo de explicación" y estimó que "el objetivo de estas marchas, que las hacen coincidir con fechas patrias, está claro que es intentar desgastar al Gobierno".También se pronunciaron desde la administración de la provincia de Buenos Aires. La mano derecha del gobernadorf, que es su jefe de Gabinete, cruzó a los sectores de la oposición que convocaron y participaron de la movilización antigobierno que se llevó adelante ayer en distintos puntos del país.Según Bianco, le dio “vergüenza ajena” la participación de algunos dirigentes que fueron funcionarios durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y sostuvo que la convocatoria, que incluyó la celebración de Macri desde Zurich, tuvo como “denominador común" sólo al "antiperonismo” a modo de consigna implícita., dijo Bianco este lunes. Al dar un nuevo informe de la situación epidemiológica que atraviesa la provincia por la pandemia de coronavirus, el jefe de Gabinete se refirió a “gente que termina su carrera política abrazada a un flota flota”, en referencia al actor Luis Brandoni y el secretario de Medios durante la presidencia de Macri, Hernán Lombardi, quienes usaron ese instrumento para simular la distancia., evaluó el funcionario provincial, quien también informó que durante el fin de semana mantuvo conversaciones “por temas de gestión” con intendentes de Juntos por el Cambio quienes, según dijo, no comulgaron con la convocatoria de la propia fuerza política a la que pertenecen.También le pegó a Macri la ministra de Gobierno bonaerense,, que pidió al ex presidente que "sea responsable" y "no opine" desde la Costa Azul, en el sureste francés, mientras en el país "44 millones de argentinos están sufriendo"."Desde donde lo dice ex funcionario público @mauriciomacri. ¿Desde la puerta de un hospital? ¿Desde la casa del enfermero?", ironizó en su cuenta oficial de Twitter García, tras conocer las declaraciones del ex mandatario sobre la marcha de ayer en el Obelisco por la que afirmó haberse sentido "orgulloso".La titular de la cartera de Gobierno bonaerense remató: