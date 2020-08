Un gobernador de Juntos por el Cambio se despegó del macrismo e instó a "debatir" la reforma judicial

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, se despegó de la postura obstinada de los dirigentes y legisladores de Juntos por el Cambio que se autoperciben "halcones" al asegurar que "hay que discutir" la reforma judicial para poder generar consensos y brindarle "legitimidad de origen"

Se empiezan a generar grietas al interior de Juntos por el Cambio que ya superan la cuestión mediática y los off the record para pasar al plano trascendente, que son las decisiones políticas.Las declaraciones de Valdés, que podrían significar votos positivos de los legisladores correntinos, ocurren después de que Juntos por el Cambio pidiera por carta al presidente"retirar" el proyecto y que, como gráfico de situación, el senadorse reemplazara a sí mismo con una fotografía durante el debate de comisión del que finalmente salió el dictamen que se tratará en el recinto la semana que viene.Valdés no dejó lugar a dudas acerca de interpretaciones de sus palabras:Independientemente de su postura de acuerdo o no con el proyecto del Poder Ejecutivo, lo que el gobernador correntino, integrante de JxC a través del radicalismo, fue simplemente discutir para generar un análisis que permita mejoras. Básicamente, ejercer la democracia.En declaraciones radiales, Valdés dijo que los cambios en el Poder Judicial necesitan. Aunque aclaró que "no hay que discutir por discutir, sino hay que tratar de acordar el sistema judicial, recordando que no se corresponde la justicia a un partido político, sino que el sistema judicial es fundamental para todos los ciudadanos, que tienen que tener a la justicia como último lugar para ir a buscar el resguardo de las garantías que le están dadas por la Constitución (Nacional) y las leyes que las reglamentan".Por eso, impulsó la necesidad de generar "consensos" y no sólo quedarse en la "discusión" porque "es como modificar las reglas electorales, tiene que tener el acuerdo de todos", ejemplificó.Según Télam, el mandatario remarcó:El proyecto de ley de Reforma Judicial fue enviado al Senado por el Poder Ejecutivo hace casi un mes y busca modificar la organización y competencia de la Justicia Federal. El miércoles obtuvo dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y ahora está listo para ser debatido en el recinto, de forma virtual.