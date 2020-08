Tras un Zoom con Macri y JxC, Larreta habló por primera vez de la reforma judicial y se manifestó en contra

Horacio Rodríguez Larreta, cultor del segundo grupo, se manifestó por primera vez de manera pública sobre el proyecto oficialista de reforma judicial y lo hizo en contra de la misma, justo después de su reencuentro virtual con Mauricio Macri a través de un Zoom de la alianza opositora

"La reforma de la Justicia requiere un consenso mucho más amplio"

Mientras todavía sobrevuelan los conflictos internos en Juntos por el Cambio y el PRO entre "halcones" y "palomas", parece ser que una vez más el ala dura quebró la voluntad del sector más dialoguista. Es queEl jueves pasado, había trascendido que en un encuentro con militancia porteña de JxC el jefe de Gobierno porteño había dicho que "se pretende hacer una reforma apresurada de la Justicia y las intenciones de modificar la Corte" y que "en eso no hay matices", ya que, según él, "la defensa de lo institucional es innegociable".Hoy, en cambio, sus palabras no fueron internas., inició su discurso, antes afirmar que "los argentinos necesitan una Justicia cercana y transparente que proteja a las víctimas de delitos, investigue y resuelva los casos en tiempos razonables".Luego, enfatizó que son necesarios "un sistema judicial que lidere la lucha contra la impunidad y tenga la confianza de todos los ciudadanos" y que esa "discusión sobre un tema tan trascendental exige un amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, los expertos en el tema y a toda la sociedad".sostuvo antes de meterse en su párrafo más crítico, en que sin mencionarla le pegó aSegún Larreta, la pandemia del coronavirus "impidió llevar adelante todos esos procesos", y ahí inició su crítica y mensaje al Presidente y la Vicepresidenta., opinó el alcalde porteño.Y agregó con que "a partir del debate y el consenso" hay que "lograr una propuesta que contribuya a tener procesos judiciales de calidad y sentencias más rápidas, y que garantice una Justicia independiente", y que "en ese contexto" es necesario "seguir trabajando para lograr el postergado traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires".. Lo demostré en muchas oportunidades.", concluyó.Las palabras de Larreta ocurren después de que esta mañana, el jefe de Gobierno porteño se reencuentre con Macri, que se conectó con problemas de conectividad desde Suiza, a través del Zoom semanal de Juntos por el Cambio. El encuentro opositor fue el primero en el que se vieron las caras luego de las diferencias que mantuvieron por la convocatoria al banderazo.Según publicó Perfil desde fuentes partidarias, justamente en la reunión virtual se ratificó el “pedido de retiro del proyecto de Reforma de la Justicia”, que ya habían realizado la semana pasada y que incluyó una carta dirigida al presidente Fernández.No obstante, Larreta no habló del tema, pero sí de cuestiones epidemiológicas. Entre quienes lo escucharon estaban, además de Macri, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Cristian Ritondo, Martín Lousteau, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, entre otros. Faltaron María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto.