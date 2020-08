CFK negó que sea una "reforma" y lo definió como "ordenamiento, pero desafió a la oposición a discutir en el Congreso

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un contundente texto en que avala el proyecto de reforma judicial del Frente de Todos y desafía a Juntos por el Cambio a resolver las diferentes políticas en el Congreso, como corresponde en democracia, justamente cuando se dan "tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos"

¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia. https://t.co/igIC69PjyY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2020

"La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación"

“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, expresó y criticó la actitud de Juntos por el Cambio de pedir retirar el proyecto. “La primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”

A poco más de un día de que se debata y se vote sobre tablas en el Senado,La ex jefa de Estado describió y avaló el proyecto del Poder Ejecutivo, pero cuestionó que se trate verdaderamente de una “Reforma Judicial”. Según indicó,La presidenta de la Cámara alta describió que el jueves se debatirá allí el proyecto de ley titulado “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, del que surgen, según precisó, la creación de "nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país" y "se comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires".que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género,", disparó CFK.En un escrito que publicó en su sitio web, enumeró:, denunció la Vicepresidenta. La misma fueCristina describió que “esta reforma de facto” tuvoen los que sey que “fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos”.. El. “Se violó de esta manera, en forma flagrante, no sólo el principio de Juez Natural, sino la prohibición de tribunales ad hoc”, explicó., a través de la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores., concluyó.