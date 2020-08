Alberto apoyó el proyecto de aporte solidario y lanzó una fuerte advertencia al FMI ante la negociación por la deuda

el Presidente lanzó anoche un dos mensajes que tienen a la economía como campo y a dos sectores con los que tendrá que lidiar en lo próximo: en primer lugar pronunció un fuerte apoyo al proyecto de aporte solidario que presentó el FdT en Diputados para gravar las mayores fortunas de la Argentina por única vez y, en segundo orden, le advirtió al Fondo Monetario Internacional que la renegociación de la abultada deuda que contrajo Mauricio Macri con ese organismo no incluirá que "pague la gente"

El Gobierno del Frente de Todos aún atraviesa momentos de tensión en lo que hace a la gestión de la pandemia del coronavirus pero, inevitablemente, también enfrenta la resolución de la situación de crisis económica heredada que se agravó por el impacto del virus que recorre el mundo.Por eso,Sobre el mediáticamente llamado "impuesto a los ricos", el mandatario afirmó en una entrevista con C5N que el proyecto presentado en la Cámara de Diputados para gravar las grandes fortunasy reclamó, en evidente alusión al empresariado y al círculo rojo,queen tiempos de pandemia."Ha ocurrido en Alemania y en otros países, pero ellos tienen empresarios más solidarios que en Argentina. Acá afecta a 12 mil personas sobre un total de 44 millones", indicó Fernández.Según consideró el mandatario, las versiones periodísticas que circularon esta semana sobre un supuesto aumento en la alícuota del Impuesto a las Ganancias "fueron la reacción" a la presentación de esa iniciativa que se formalizó ayer en Diputados."La responsabilidad y el compromiso social debería obligarlos a entender que la contribución hace falta", sostuvo Fernández y aclaró que esos fondos tienen "fines específicos, destinado a los sectores más pobres, y al sector productivo, a la pequeña y mediana empresa"., concluyó el jefe de Estado respecto del proyecto que diputados del Frente de Todos presentaron el viernes y que propone crear por única vez un impuesto a los patrimonios que superen los $200 millones, a fin de reforzar la recaudación fiscal, que tuvo una fuerte caída por la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.Mediante este tributo,, entre otros propósitos formalizados. De acuerdo con el cronograma diseñado por el oficialismo,El otro tema económico por el que en los últimos días hubo un primer paso es el del FMI. Fernández advirtió en la misma entrevista televisiva que no hará "un ajuste que pague la gente" en relación a eventuales condiciones para renegociar la deuda, aunque aseguró confiar en que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, lo "va a entender"., expresó Alberto.Al respecto, el mandatario aseguró que "Argentina saldrá adelante con sus recetas" y no con los planes que dicte el organismo internacional de crédito. "Hablé mucho con el Papa Francisco y él me planteó que habla con Georgieva porque es una mujer que conoce la pobreza porque vivió en un país como Bulgaria en la época del comunismo. Creo que ella entiende de la situación de la que venimos", señaló.Fernández ponderó además la gestión del ministro de Economía,, en la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados, al considerar que es un catedrático que "pone la economía al servicio del desarrollo humano"."Decían que Martín (Guzmán) era Sacachispas, nada más inexacto. Es un hombre que dejó su prestigio como académico en el exterior para hacer una contribución patriótica. Nos dio una estrategia para resolver el tema de la deuda", concluyó el Presidente.