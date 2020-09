El Senado y la Justicia le dieron malas noticias a los tres jueces trasladados por fuera de la ley durante el macrismo

Los rebeldes Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli tuvieron dos sopapos a sus intereses por atarse a los trascendentales cargos a los que los movió Mauricio Macri por fuera de la ley. Por un lado el Senado dio el primer paso en rechazar sus traslados y, por otro, la Justicia no aceptó dictar una medida cautelar que habían solicitado dos de ellos para sostenerse en esos lugares

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal también les brindó un rechazo hoy a Bruglia y Bertuzzi: respondió negativamente a una medida cautelar que habían presentado ambosi para frenar el trámite de revisión de sus traslados a la Cámara Federal porteña

La comisión de Acuerdos del Senado rechazó hoy los traslados de los magistrados Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que, entre otros, habían sido dispuestos por decisión del gobierno de Cambiemos en 2018.La decisión de rechazar los traslados, mediante la cual los senadores del Frente de Todos criticaron a esos juecess por ni siquiera cumplir con el requisito de asistir a la audiencia pública de hoy, deberá ser convalidada por el pleno del recinto en una futura sesión.Si el Senado avala el dictamen de comisión de hoy, algo que de producirse ese pleno del recinto se descuenta dado que el oficialismo tiene mayoría en la Cámara alta, los jueces mencionados deberán volver a sus juzgados de origen, cosa a la que se resisten.Por otro lado, corre el carril del Consejo de la Magistratura: este cuerpo podría adoptar además alguna medida disciplinaria contra los tres magistrados por haber incumplido el trámite de asistir a la audiencia pública, punto reclamado hoy por el senador del FdT Oscar Parrilli y que es obligatorio en estas instancias.En el caso de Bruglia y Bertuzzi, habían sido trasladados a la Cámara Federal, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados que tramitan causas por corrupción en la poderosa Comodoro Py. Quien decidió eso es el mismo espacio político que hoy busca protegerlos: Juntos por el Cambio, de la mano del entonces presidente Macri, en una medida cuestionada ahora por el Consejo de la Magistratura por no haber recibido aval del Senado.Otra es la situación de Castelli, quien había sido trasladado desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 de CABA.Es decir, de los 10 jueces que hoy debían exponer en audiencia pública para defender su postura, como corresponde, y así eventualmente conseguir legitimidad para sus cargos a partir del aval del Senado, sólo tres no fueron: Bruglia, Bertuzzi y Castelli.Desde el oficialismo se destacó la actitud de estos magistrados de comparecer en la audiencia, en contraste con la posición de los tres últimos, que decidieron no presentarse por considerar que la revisión de sus pases es ahora competencia del Poder Judicial.Quienes sí expusieron hoy fueron los magistrados, sobre cuya situación aún deberá expedirse la comisión de Acuerdos.La Sala IV de ese fuero dictó su resolución pocos minutos después de que concluyera la audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la que esos magistrado no asistieron y lugar del que también recibieron malas noticias.No obstante, esta sala todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión: pronunciarse sobre si es o no válida la opción que optó el Consejo de la Magistratura para revisar sus pases a la Cámara Federal.Guillermo Treacy y Jorge Alemany sostuvieron que “el Tribunal no encuentra acreditada la verosimilitud de la ilegitimidad del acto administrativo dictado (art. 13, inciso c] de la Ley Nº 26.854), requisito que -al igual que la verosimilitud en el derecho- resulta necesario para la procedencia” de una medida cautelar que hubiera suspendido el trámite de la revisión de sus traslados que está haciendo el Senado.Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados irregularmente por Macri y, desde el lugar en el que el ex presidente los puso confirmaron varios de procesamientos flojos de papeles, según el peronismo, que había dictado el cuestionado juez fallecido Claudio Bonadio.En primera instancia el planteo fue rechazado. Y los jueces apelaron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y con un per saltum fueron a la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas pidieron en ambos tribunales que se dicte una medida cautelar que frene el trámite y un fallo de fondo que los avale en los cargos.Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7, tiene el caso de las fotocopias de lo cuadernos, en el que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de las irregularidades -investigadas en expedientes paralelos- en la instrucción que llevaron a cabo Bonadio y el fiscal involucrado en espionaje y extorsiones, Carlos Stornelli.