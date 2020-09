PJ, intendentes y sindicatos llaman a respetar la "institucionallidad" y repudiaron las "actitudes desestabilizantes"

Mientras se espera el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, para avanzar más aún en la propuesta que sería precisada mañana, el Partido Justicialista, la CGT, las dos CTA, legisladores e intendentes del Frente de Todos cuestionaron duramente la modalidad del reclamo policial bonaerense, llamaron a respetar la "institucionalidad" y repudiaron "la manipulación política" y las "actitudes desestablizantes" que le atribuyen a sectores de Juntos por el Cambio durante la evolución de las protestas

En primer lugar, a través de un comunicado de prensa,, cuando se cumplen hoy tres días consecutivos de protesta de efectivos de la Policía Bonaerense, que incluso se encuentra ahora en las puertas de la Residencia Presidencial de Olivos, lugar en el que incluso rechazaron una invitación al diálogo con el propio jefe de Estado realizada por funcionarios de su entorno.El PJ nacional, que conduce el diputado José Luis Gioja, subrayó que "las consignas de diálogo, institucionalidad y república están vacías de contenido cuando son acompañadas por actitudes desestabilizantes para el sistema institucional y democrático".La presidenta del PRO,, dijo hoy en declaraciones a Infobae que "es necesario un anuncio ya para recomponer la cadena de mandos de manera inmediata", ya que "la población que no puede quedar desamparada", a pesar de que el Gobierno bonaerense se dispone a anunciar en las próximas horas una "importante" recomposición salarial para la policía bonaerense.Con todo,y señalar que la única manera de solucionar el conflicto es mediante un "dialogo responsable". Así se pronunciaron los legisladores radicales Facundo Suarez Lastra, Emilio Yacobitti, Fabian Quetglas, Dolores Martínez, y Juan Martín.En tanto, el, envió su apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof a la "democracia y al normal y legal funcionamiento de las instituciones de la provincia de Buenos Aires".Por su parte, elcondenó "el exceso del legítimo reclamo" de los policías bonaerenses y aseguró que "la defensa de los derechos laborales de los integrantes de esa fuerza se transformó con el paso de las horas en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado".La CGT que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña sostuvo en un comunicado que "la visibilización del descontento policial quedó expuesta en las primeras horas del conflicto y, todas las acciones posteriores, constituyen un exceso que atenta contra el normal funcionamiento de las instituciones".Los integrantes del consejo directivo cegetista reclamaron que "la Policía de la provincia de Buenos Aires respete el orden jerárquico y se subordine a los mandos institucionales", y señalaron que "la desigualdad social, la pandemia de coronavirus y la difícil realidad económica no justifica la insubordinación"."El diálogo orgánico y jerárquico es el camino para devolver la tranquilidad a todos los ciudadanos de la provincia, por lo que la CGT acompaña al gobernador Axel Kicillof y apoya su gestión en estos críticos momentos", concluyó la central obrera.A su turno, elexpresó su "repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense", que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires."El legítimo reclamo salarial de las fuerzas policiales de la provincia, luego de la desastrosa gestión económica del Gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el Gobierno nacional y el provincial, que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones", señaló la bancada presidida por Máximo Kirchner, a través de un comunicado.También losrechazaron la protesta por considerarla como una "amenaza y un amedrentamiento".Bajo el título “El Reclamo es Justo. El Método No”, los jefes comunales difundieron en las redes un comunicado en el que consignaron que se puede "comprender el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad bonaerense, pero la actitud de rodear la quinta presidencial es un acto de amenaza y amedrentamiento contra el gobierno”.El posteo en las redes redes del comunicado fue realizado, entre otros, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Hurlingham, Juan Zabaleta, entre otros.Los reclamos salariales y las protestas de las fuerzas policiales se iniciaron a las 23 del lunes último frente al domicilio del gobernador bonaerense, donde se escucharon cánticos insultantes, fuegos artificiales y bocinazos de patrulleros.Numerosas organizaciones sindicales se solidarizaron con Kicillof, como los municipales, ambas CTA, la Asociación Bancaria (AB) y los estatales (ATE) y repudiaron lo que consideraron "una maniobra política contra las instituciones".Desde la, su titular, Hugo Yasky, exhortó a la Policía Bonaerense a encauzar la protesta en el "marco de la ley" y afirmó que "no se puede convertir el reclamo en una especie de acto sedicioso"."Evidentemente es una práctica absolutamente inadmisible. La policía tiene todo el derecho como cualquier sector para reclamar, pero tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, igual que el resto de los trabajadores", dijo Yasky esta mañana en diálogo con Radio Rebelde.Latambién cuestionó la modalidad de la protesta de los efectivos de la provincia y repudió la "constante actitud desestabilizadora que impulsa la oposición", que busca "alterar el funcionamiento de la democracia".