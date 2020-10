"Están haciendo un terraplanismo político": Cafiero destrozó a Juntos por el Cambio y su "discurso del odio"

"A la crisis de la balanza de pagos que se dio en 2018 y 2019, se sumó la crisis de la pandemia. Es una doble crisis la que estamos viviendo"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,, se presentó hoy ante el Senado para su segundo informe de gestión, principalmente enfocado en la explicación y defensa de las medidas e indicadores económicos de lo que va de 2020, y se mostró, desde una perspectiva que relaciona las consecuencias negativas del gobierno de Mauricio Macri con la actitud de "ultraderecha antidemocrática" que actualmente muestran algunos referentes de ese espacio opositor.El ministro coordinador sostuvo que la Argentina está viviendo unaEn ese sentido, defendió la política implementada por la administración de Alberto Fernández para paliar la grave situación económica, al tiempo que cuestionó la deuda contraída con el Fondo Monetario internacional por 44.000 millones de dólares y elogió la negociación con los fondos privados de inversión., expresó Cafiero al brindar su segundo informe de gestión ante la Cámara de Senadores.Más allá de esa crítica sobre la gestión de Macri, después de terminar su informe de gestión y al momento de responder una pregunta de la senadora(UCR), quien le consultó sobre "cómo veía a la oposición", Cafiero fue tan sincero como contundente., disparó el jefe de Gabinete, que además sentenció que desde JxCAntes, el funcionario, que utilizó cincuenta minutos de los sesenta que estaban estipulados para hablar ante el hemiciclo de la Cámara alta, aclaró que el gobierno "no viene a poner excusas diciendo que esto es una crisis global, que evidentemente lo es"."Lo que estamos buscando es que se reconozca con la gravedad que corresponde, la envergadura que tiene, el grado de esta crisis del coronavirus", afirmó. También agregó que no vinieron "a echarle la culpa a nadie, sino a poner las cosas en orden y ver cómo salir adelante", pero que el gobierno de Macri "abrazó ideológicamente, culturalmente y con una creencia de que ese era el modelo para la Argentina: chico y de exclusión"."El FMI asistió a la Argentina en 44 mil millones de dólares para tratar de salvar un modelo de especulación y de financialización de la economía. Nosotros vinimos a recuperar a la Argentina", sentenció.Al respecto, recordó que el país "tiene por delante la renegociación con el Fondo", mencionó que "se iniciaron conversaciones", pero dijo que se "necesita recomponer el tejido productivo y el desarrollo de los argentinos". "Necesitamos crecer para poder pagar. Vamos a negociar de cara a los argentinos y de cara al Congreso", anunció.Por otro lado, elogió la negociación llevada adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los fondos privados de inversión que permitió una adhesión del 99 por ciento de los deudores al pago diferido de esa deuda."Lo que se consiguió es histórico", aseguró Cafiero y apuntó contra quienes cuestionaban esa negociación. "El único fracaso que ven los que criticaban la negociación es cada mañana cuando se miran al espejo", fustigó.Además, remarcó que según las proyecciones del gobierno anterior, se debían pagar en 2021 casi dos puntos del PBI en deuda pero agregó que, gracias a la reestructuración de la deuda "se pueden volcar esos recursos al Presupuesto Nacional".Al respecto, destacó que en el Presupuesto 2021 que aún debe aprobar el Congreso Nacional se destinarán 800 mil millones de pesos a infraestructura, un aumento en la inversión de la salud pública del 49 por ciento y del once por ciento en educación."Todo esto es posible porque los recursos de la Nación no se fueron por la canaleta de la deuda", destacó. Finalmente, Cafiero dijo que "es central que se avance en el diálogo democrático de los distintos poderes" para la "articulación de la búsqueda de mejores proyectos para llevar adelante la agenda de desarrollo que aún está inconclusa".