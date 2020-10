Sopresa: Carrió le pidió a JxC dejar de lado las pequeñeces personales y votar a Rafecas como procurador

la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió llamó a abandonar las "pequeñeces personales" a sus socios de Juntos por el Cambio y se pronunció este martes a favor de la designación de Daniel Rafecas, candidato del oficialismo, como procurador general de la Nación

En un gesto que generó sorpresa, al menos en la capa superficial de la política,Lo hizo a través de un comunicado de prensa firmado por la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica. Allí, “Lilita” planteó que es necesario, planteó la fundadora junto ay el radicalde JxC. En concreto, la ex legisladora pidió expresamente que la oposición avale la designación del juez federal como procurador prestando el quórum especial que necesita el Congreso para avanzar con la nominación propuesta por el Presidente.El cambio de postura de Carrió no puede dejar de significar una ruptura teniendo en cuenta que ella misma llegó incluso a denunciar a Rafecas ante el Consejo de la Magistratura disconforme con la postura del magistrado por la muerte del fiscal Alberto Nisman.Según las versiones que trascendieron en medios cercanos a la oposición,Actualmente el nombramiento del jefe de los fiscales exige una mayoría agravada de los dos tercios de los miembros presentes en el Senado, mientras que en los mismos medios editorialmente opositores se aseguraba que el oficialismo querría flexibilizar la forma de esa designación, cosa que el propio Rafecas ya había rechazado para asumir la función.En este contexto, Carrió y la CC dijeron:, concluye el texto.El pliego de Rafecas generó duros intercambios y, al menos al comienzo, una fuerte resistencia en la oposición, que se opone básicamente a todo. Una de las voces más criticas era Carrió. Pero su postura ya viene virando desde hace varias semanas.En una entrevista con TN, único medio al que de vez en cuando da notas, Carrió rompió el orden al sostener que "le daba seguridad" el nombre del juez, porque no es "fánatico kirchnerista".