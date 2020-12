Alberto firmó el Consenso Fiscal 2020 con todos los gobernadores del país menos Larreta

el presidente Alberto Fernández firmó el Consenso Fiscal 2020, un acuerdo para equilibrar las cuentas entre Nación y provincias de manera tal que se contemplen los intereses justos de todos, con gobernadores de 23 distritos, y el único que no se sumó fue el porteño Horacio Rodríguez Larreta, que pelea por conservar los fondos extra que le había dado Mauricio Macri por decreto en detrimento del resto del país federal

En ciertas ocasiones materiales se puede observar quiénes son consecuentes con sus palabras y quiénes no lo son. A estos últimos, en la jerga más usada, la callejera, se los suele señalar como los que "pelean por la de ellos". Hoy se pudo haber producido una de esas ocasiones, ya queDurante el acto firmaron el Consenso los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Rio Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Formosa, Gildo Insfrán; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Tucumán, Juan Manzur, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.Por su parte, rubricaron el acuerdo en representación de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo, por Santa Cruz el vice Eugenio Salvador Quiroga y por Santa Fe la también vicegobernadora Alejandra Rodenas.El mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no estuvo presente por recomendación médica. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que por razones de agenda no pudo estar presente en el acto central, firmó de forma anticipada.De este modo, todas, dijo el mandatario durante el acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno.En ese marco, el jefe de Estado le dijo a los mandatarios provinciales presentes quey destacó que durante la pandemia se ha "priorizado a los argentinos".Asimismo, les agradeció a los gobernadores el "trabajo mancomunado" en medio de la pandemia de coronavirus, y les pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre"., dijo el Presidente acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán.Esta semana, en una tensa sesión y con votos más que ajustados, el kirchnerismo de Diputados avanzó con la ley que modifica el reparto de fondos que recibe la Ciudad en el marco del “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad”, que ahora volverá al Senado en segunda revisión.El proyecto fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto que pagará el Gobierno Nacional para el funcionamiento de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires.La iniciativa en cuestión apunta a que el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta vuelva a recibir el histórico 1,4% de fondos coparticipables, y desactivar lo que se sumó durante la presidencia de Mauricio Macri a través de decreto. Para la Policía, habrá una suma que cada año determinará el Congreso en la ley de gastos nacional, por fuera de la masa coparticipable.Para que ocurra esa situación, se establecerá una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año precedente.Por este recorte, Rodríguez Larreta anticipó que acudirá a la Corte Suprema y acusó al Gobierno nacional y al kirchnerismo de querer "desfinanciar, quebrar a la Ciudad" hasta hacerla "arrodillar al límite del sometimiento”.