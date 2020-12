La militancia de JxC lanzó una "plataforma política" que propone que no se permita votar a quienes cobren planes

el equipo de Banquemos, la militancia de Juntos por el Cambio, lanzó a través de redes sociales una llamativa idea que sugieren como "plataforma electoral", en la que publican "propuestas varias para una mejor Argentina" que incluyen, entre otras, la prohibición del voto democrático para quienes cobran planes y una reforma constitucional para abandonar el sistema presidencialista

en el primer caso, la elección es entre el "fin de las listas sábanas", la "boleta única de papel" y "si cobra planes no vota"

En línea con la radicalización de la alianza opositora que impuso el sector de los "halcones" por sobre las "palomas" y que se terminó de sellar a cambio de la aceptación por parte dede que "el candidato esBanquemos es una plataforma que se define como "ciudadanos comprometidos con Juntos por el Cambio" , que adoptó este nombre tras abandonar el anterior: Defensores del cambio. Bajo esta última denominación, entre otras cosas, este espacio usaba organismos del Estado como Anses durante el gobierno de Mauricio Macri para para reclutar jubilados y someterlos a una participacion política, como denunció el año pasado Política Argentina Actualmente se trata de un espacio de militancia macrista conducida e integrada mayormente por ex funcionarios de las gestiones de Cambiemos, que encabezan el ex titular del Sistema Federal de Medios,, y, quien lo acompañó en ese organismo y actualmente acompaña al periodista macristaen radio. Frecuentemente brindan "charlas" que siempre incluyen a dirigentes políticos de JxC, incluso de línea "dialoguista", como Larreta.Benedetti publicó una nueva idea de la militancia macrista a través de Twitter y Banquemos, desde sus distintas redes replicó la propuesta., pidió el ex funcionario.Las gamas de las "propuestas" de la "plataforma política" del ultra macrismo son entre insólitas y escandalosas:. Así como se lee: el macrismo llama a que se prohiba el voto a los ciudadanos argentinos que reciben asistencia social del Estado. La cuarta alternativa es, que se repita en todo los ítems.Banquemos también, según parece,, aquello que tanto los enoja si es un proyecto o idea de algún espacio peronista u oficialista.. A eso agregan "dividir en 4 a la provincia de Buenos Aires" y "fin de reelección indefinida", cosa que no se precisa a qué tipo de cargo refiere, dado que eso no es posible ni a nivel nacional ni a nivel bonaerense.Luego,que, al menos según las causas judiciales que enfrentan sus ex funcionarios, no ejercieron cuando gobernaron el país.Después pasan al ítem de reformas, con el ojo puesto en la coparticipación. Las alternativas:En la "parte V" de su encuesta con propuestas, se puede elegir entre. Parece que las grandes empresas quedan afuera de esto último, según el macrismo.El siguiente cuerpo de propuestas es acerca del Estado, al cual evidentemente no aprecian mucho. Ofrecen: "Reducir Estado=eficiencia", "déficit fiscal Cero" e "E-stado inteligente" (sic).En la última tanda de propuestas arremeten contra la política, que condujeron durante los últimos años.Al cierre de esta nota, parece ser que la militancia macrista en Twitter es muy reformista, ya que en todos los cuerpos de opciones de las encuestas lleva la delantera, lejos, "todas las anteriores". También hubo muchos clicks para "reducir el Estado", "fin reelección indefinida", "si cobra planes no vota" y "dividir en 4 provincia de Buenos Aires".