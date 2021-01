Malas para Larreta: el 76% de los porteños rechaza los tarifazos y más del 60% no quiere la privatización de la costa

según una encuesta realizada entre el 2 y el 4 de enero en la Ciudad de Buenos Aires por Proyección Consultores, un abultado 76 % de los porteños entrevistados rechaza los tarifazos relacionados con el transporte impulsados por el gobierno de Larreta

El 61,5% está en desacuerdo con la ley que impulsa el Poder Ejecutivo PRO para la venta de los terrenos ribereños

Las distintas gestiones del PRO siempre fueron proclives al marketing político y comunicacional, disciplinas que tienen a las encuestas como una de sus herramienta de trabajo predilectas. Sin embargo, tal vez en ciertos elementosno las está escuchando, no puede hacerlo o su ADN ideológico y sus intereses superan ese gusto por la lectura de números.Es que. Es contundente, comparado con los otros temas que medimos es lo que tiene mayor rechazo. Aproximadamente el 35% de los encuestados son votantes del Frente de Todos y el 70% lo rechaza, es decir que hay una crítica transversal a la decisión por los votantes de todos los espacios”, explicó el sociólogo y director de la encuestadora,, en referencia a que el rechazo a la medida es transversal y derrumba la famosa "grieta".La consulta y el rechazo masivo tiene que ver con que la semana pasada el gobierno porteño anunció el aumento en un 43% en el boleto del subte, un 44% en el precio de los taxis (ambos en dos etapas), un desorbitado 100% en el estacionamiento medido y un 45% para la Verificación Técnica Vehicular. Además, desde el lunes rige una suba del 82,5% en las infracciones de tránsito y el sábado se eleva el costo del peaje en un 55%.Como elementos y áreas de gestión guía y que muestran la mirada de gestión PRO, el sondeo muestra que la salud, la inflación y la situación laboral son las principales preocupaciones de los porteños.El relevamiento arroja que las áreas de gestión peor valoradas son las relacionadas con Vivienda (-52,9%), Educación (-47,3%), Gestión económica respecto a la pandemia de Covid-19 (-46,7%) y Políticas para sectores vulnerables (-46,2%). Mientras que las mejor ponderadas son Espacios verdes (+68,5%), Espacio público (+67%), Transporte público (+64,6) y Obras (+59,7%).A pesar de que los aspectos vinculados a los espacios públicos son la que tienen mejores índices de aceptación,. Parece que los porteños quieren espacios verdes, pero no que hagan negocios privados con estos.. “Es como una contradicción. Lo que aparece en Costa Salguero es una visión sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sobre el PRO en general, que es lo que le cuestiona gran parte de la sociedad, y es que priorizan los negocios antes que la gestión de lo público. Creo que es ese el principal punto. No es que los porteños en general estén disconformes con los espacios verdes que tiene la Ciudad sino que la principal crítica es que priorizan los negocios antes que la gestión de lo público”, explicaron desde la consultora.Un tema en el que los porteños apoyan a Larreta es en la disputa por la coparticipación, pero con un índice más bajo que en el que rechazan sus propuestas:Otra mala con la que tiene que lidiar el jefe de Gobierno porteño es con el presupuesto y su mirada para con la justicia y la educación: